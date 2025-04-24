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    首頁　>　生活

    表揚模範勞工 澎湖府會雙首長肯定辛勞與付出

    澎湖縣模範勞工表揚大會，府會雙首長前往祝賀。（圖由澎湖縣政府提供）

    澎湖縣模範勞工表揚大會，府會雙首長前往祝賀。（圖由澎湖縣政府提供）

    2025/04/24 14:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁，今（24）日連袂出席慶祝五一勞動節暨表揚模範勞工活動，頒獎給獲獎者，肯定勞工朋友們在職場上堅守崗位，為澎湖經濟發展辛苦打拚的付出與貢獻。

    陳光復表示，勞工朋友是國家進步發展的幕後英雄，長久以來，各行各業的勞工朋友用汗、用辛勤的付出，換來澎湖地方經濟繁榮發展，是一股不可忽視的改變力量，向勞工朋友們致上最高的敬意與謝意。縣府會持續提供資源，增加工會量能，強化就業技能與增進職場競爭力，提升勞工及身心障礙朋友的就業安全，建構實現尊嚴勞動的環境，讓勞工朋友努力工作打拼之際無後顧之憂，生活品質獲得改善。

    陳毓仁表示，在日常生活中，各界都隱藏著許多勞動力工作者，也因為有這群人的貢獻，才能促進社會及經濟不斷運轉，5月1日是屬於勞工朋友的日子，謝謝勞工朋友們為社會的付出與辛勞。致上最誠摯的敬意與謝意，並祝福所有勞工朋友一切順心！

    慶祝大會由澎湖縣總工會理事長莊成寮主持，並與縣長陳光復、議長陳毓仁共同表揚49位模範勞工、2位優秀工會幹部、9家績優工會以及5家優良工會。

    包含議員蘇陳綉色、勞保局澎湖辦事處主任杜正雄、澎湖縣各業工人聯合會理事長陳文武、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康均出席與會，恭賀得獎者。

    澎湖縣議長陳毓仁，頒獎表揚模範勞工。（圖由澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁，頒獎表揚模範勞工。（圖由澎湖縣議會提供）

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