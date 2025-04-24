嘉義鹿草契作「台南20號」 打造香軟Q彈「玄Q米」上市

鹿草鄉農會「玄Q米」口感柔軟、又有香氣。（記者王善嬿攝）

2025/04/24 13:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉栽培改良自日本牛奶皇后品種的「台南20號」米，與農民契作20多公頃，因此品種口感柔軟、又有香氣，鹿草鄉農會因應養生趨勢，打造糙米品牌「玄Q米」，今天新品發表上市，邀請廚師教家政班學員製作摺疊飯糰等餐點，令人食指大動。

鹿草鄉農會理事長陳榮華、總幹事陳健平、台南區農業改良場鹿草分場長陳榮坤、鹿草鄉長嚴珮瑜等人，今品嚐「玄Q米」製成的飯糰、大阪燒等餐點，直呼「好Q彈」。

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陳榮坤說，台南農改場以台南14號與台稉4號雜交，將其後代再與抗稻熱病品種「台農84號」雜交，歷經9年選育出「台南20號」新品種，米飯質軟、糠層薄，做糙米飯仍保有濕軟口感、不粗硬，高纖、口感佳，具健康概念的米食新選擇。

陳健平說，現代人白米飯吃的量減少，鹿草鄉農會與農民契作台南20號米約有20多公頃，並因應現代人講究吃得健康，與億東公司三好米品牌合作生產「玄Q米」，保留糙米的營養，口感又好，新產品目前上架1000包，每包1.5公斤售價160元，之後還將與鹿草鄉公所、食品業者合作，打造禮盒商品。

陳健平表示，稻米是鹿草鄉種植很大量的農作物，推出小包裝具有生產履歷的糙米，今天透過家政班聯合班會，結合鹿草在地的黃秋葵等食材，設計大阪燒、摺疊飯糰等糙米食譜，從家庭主軸為出發點，希望推廣給每位家庭成員，闔家大小都愛上吃糙米。

鹿草鄉農會以台南20號打造糙米品牌「玄Q米」上市。（記者王善嬿攝）

鹿草鄉農會今請廚師教學糙米食譜，讓家政班學員、消費者吃得健康又美味。（記者王善嬿攝）

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