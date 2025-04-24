高雄飯糰店爆租約糾紛！ 旅台日本作家曝差異：日房東2理由才漲租

高雄「樋口飯糰」邵姓女房東。（資料照）

2025/04/24 15:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日台夫妻經營的高雄「樋口飯糰」近日捲入租約糾紛，邵姓女房東疑想漲租未果竟怒砸店面，引發輿論撻伐。對此，旅居台灣多年的日本作家下坂泰生表示，日本房東只在2種情況下會漲租，台灣店家卻常因「合約到期」被迫搬遷，這種現象在日本幾乎不存在，直言「讓人不可思議」。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文分享，在日本，只要生意穩定，店家幾乎都會長期經營於同一地點，因為法律對租客有保護機制。他解釋，房東若要調漲租金，須符合兩大條件，一是稅金上漲，二是租金遠低於市場行情，否則不得隨意漲價。

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下坂泰生坦言，自己住在台灣12年，常見店門口貼出合約到期要搬家的公告。儘管店家經營多年、生意興隆，也仍可能因房東個人意願被迫離開，「對日本人來說，真的不可思議的光景」。

下坂泰生指出，日本房東比較支持店家穩定營業，基本上不會刻意刁難租客，只要認定店家對這塊土地的治安、雇用、經濟、環境及廣告等有所貢獻，就願意與對方維持友善關係。

下坂泰生質疑，提出不合理的要求趕走房客到底有何好處？雖然土地價值會漲價，但讓房子空著、租金變成零，會比持續有收入更划算？他更形容，在台灣做生意，房東的情緒就像天氣災害難以預測，足以摧毀所有營運規劃，也因此攤販與餐車文化特別蓬勃。

不過，他也分享在大阪經商的友人曾遭遇非日本籍房東要求大幅漲價，疑似為改建民宿。儘管可訴諸法律，但友人最終仍選擇搬遷以避爭端。他感慨，「這種現象可能未來在日本也會越來越普遍。」他也感嘆，隨著非日本人的房東越來越多，台灣常見的「合約到期即搬家」、「故意漲價逼走房客」的現象，也許未來會成為日本社會的新常態。

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