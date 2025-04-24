康橋學生遭毒駕撞傷 國教盟：曾涉毒駕者應限制開車

康橋學生慘遭毒駕撞傷，國教行動聯盟今（24）日發聲明呼籲，針對曾涉毒駕行為者，政府應限制其開車上路。 （圖由國教盟提供）

2025/04/24 13:13

〔記者林曉雲／台北報導〕康橋國際學校新店校區舉辦「單車環島」，4月22日在彰化埤頭鄉慘遭毒駕追撞。國教行動聯盟今（24）日發聲明呼籲，毒駕已造成社會重大風險，政府應針對曾涉毒駕行為者，建立篩檢與風險管理制度，配合必要的上路限制或再評估程序，並應明確禁止駕駛人於行駛中吸食香菸、電子煙及其他可能為毒品的新型煙品，防止駕駛分心或毒駕情形再次發生。

依衛福部食藥署資料，去年（113）1月至10月，依托咪酯（喪屍煙彈）於「非尿液檢體濫用藥物檢驗通報系統」中檢出件數高達2905件，較前年僅22件，暴增132倍，該藥物具有強烈中樞神經抑制作用，施用後常導致使用者喪失自我控制能力，半年來已陸續造成多起交通事故，甚至導致無辜警員與民眾喪命，社會公憤持續升溫。

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國教行動聯盟青年部執行長李雨函表示，康橋事故並非偶發，而是政府忽視青少年訴求的結果，2025年青少年十大關注議題調查中第2名，就是青少年明確指出最害怕的是生活在毒品與菸害的陰影下，但政府仍未積極因應，才讓悲劇再度發生，學生的安全絕不能成為法規漏洞的代價，政府必須立即行動。

國教盟理事長王瀚陽表示，國教盟嚴正要求政府與立法院立即修法，禁止駕駛人在開車時吸食電子煙與煙彈，並擴大警察查緝毒駕的執法權限，不要再有民眾被毒駕撞傷。

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