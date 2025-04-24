國原院提4年期SMR大規模研究計畫 盼每年投入億元研究新核能

核安會主委陳明真今天赴立法院教育及文化委員會業務報告，並備質詢。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/24 13:12

〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統賴清德日前表示對先進核能技術持開放態度，並強調核安、核廢、社會共識為3個重要前提。多位立委關心國內新核能技術研究進度，國家原子能研究院表示，2030年國際上可能會有SMR商轉，提出4年期的SMR大規模研究計畫，盼向國科會爭取每年一億元以上的經費投入，作為未來產業或國家政策引進SMR的參考依據。

對第四代核能技術與核融合技術的研究均在發展當中，其中「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究」計畫進行SMR爐心安全評估與地震評估的研究，該計畫已送行政院國家科學技術發展基金管理會審查中。

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核安會主委陳明真今天赴立法院教育及文化委員會業務報告，並備質詢。國民黨立委羅廷瑋質詢時指出，總統日前表示在核安、核廢、社會共識為前提之下，對先進核能技術持開放態度，詢問核安會有無新核能研究具體時間表？

民進黨立委陳秀寳則指，SMR（小型模組化反應爐）近年國際熱議，義大利近期表示會重啟核能並提到SMR發展、英國也投入相關核技術研究，然而《2024世界核能產業現況報告》提到SMR過度炒作，事實上有許多SMR計畫不斷延遲或取消，詢問核安會SMR發展技術真的有這麼好嗎？

核安會主委陳明真表示，據統計現在全世界參與SMR研究的企業或研究單位約90多家，能夠勝出的只是少數幾家，多數在競爭過程中被淘汰；另針對國內新世代核能技術並接軌國際研究，核安會已請國家原子能研究院持續進行相關研究。

國原院長高梓木受訪時補充說明，新核能技術研究分為核融合、SMR，其中核融合的「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」今年開始執行第二期，希望在2027年建構完成台灣首座小型球形托卡馬克實驗裝置（FIRST）並進行試運轉。

針對SMR相關研究，高梓木表示，因應2030年國際上SMR可能會有商業化產品出現，例如美國可能有第一組SMR商業型反應器，今年提出4年期的SMR大規模研究計畫「壓水式小型模組化反應器爐心模擬與隔震技術先期研究計畫」，該計畫日前已向國科會報告，希望爭取每年一億元以上規模的經費投入，系統性研究SMR國際趨勢，並投入降低高階核廢料產生的核反應器相關研究，作為未來產業或國家政策決定引進SMR時的參考依據。

另外為評估國際SMR安全特性及培育我國核電人才，國原院今年也持續啟動「原子能系統工程跨域整合發展計畫（第三期）」，去年核安會主委陳明真上任後也加碼經費補助，明年應會有3600萬元左右經費可投入。

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