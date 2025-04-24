WSSA競技疊杯世界錦標賽明舉行 我16位選手遠征瑞士

「2025 WSSA競技疊杯世界錦標賽」將於明日起登場，我國代表隊派出16位優秀選手前往瑞士參賽。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2025/04/24 12:59

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025 WSSA競技疊杯世界錦標賽」將於明（25）日至27日在瑞士登場，這項被譽為「速度與節奏的極限對決」的世界級賽事，吸引來自全球23個國家、411位選手參與，我國代表隊派出16位優秀選手前往瑞士參賽，中華競技疊杯運動推廣協會輔導理事長朱雅芳表示，盼選手們能在國際舞台上再創高峰，讓世界看見台灣的速度與實力。

朱雅芳表示，瑞士是個美麗又充滿文化魅力的國家，這次比賽不僅是選手們追求榮耀的舞台，更是一趟跨文化的深度體驗，選手們不只是為成績而戰，更是在用實力為台灣發聲，成為最棒的國民外交使者，在舞台上拼反應、拚技巧、拚信念，相信會在世界舞台上發光發熱，再次讓世界看見台灣的驕傲。

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而為了克服時差與氣候變化，台灣選手自4月19日起陸續啟程前往瑞士，提前進入備戰狀態。其中最年幼的選手是年僅6歲的杜旻澍（桃園市青埔國小），已擁有3項世界紀錄，這次是首度踏上世界大賽舞台。他的哥哥杜旻澔（7歲）去年在美國賽事勇奪佳績，今年兄弟檔再次攜手參賽，3月底更雙雙刷新世界紀錄。

去年在世界賽一舉奪下6金1銀4銅、為台灣奪牌最多的陳柏妤（18歲，國立成功大學），今年將再度挑戰世界巔峰；而握有3項世界紀錄的呂侑宸（10歲，桃園市錦興國小）也將登場，氣勢十足。

多位國際賽常勝軍，包括曾在世界賽締造佳績的曾渘媃（15歲，裕德雙語中學）、陳芊靜（19歲，國立陽明交通大學）、謝馨瑩（21歲，國立台北教育大學），及以1.444秒刷新個人3-3-3台灣不分齡男子紀錄、距離世界紀錄僅0.02秒的鄢丞佑（17歲，錦和高中），都是奪金的大熱門。

此外，李玟欣（21歲，台灣師範大學）、林詩哲（19歲，中興大學）、陳晏佐（19歲，中興大學）、李子煜（17歲，中正高中）、張瑜庭（16歲，新莊高中）、李元皓（14歲，中興國中）、范榕容（10歲，天母國小）、林詩淇（8歲，莊敬國小）都將全力以赴，拿下最好成績。

最年幼的選手是年僅6歲的杜旻澍，首度踏上世界大賽舞台。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

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