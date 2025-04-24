消除月經貧窮 宜蘭家扶獲贈768包衛生棉

528世界經期衛生日前夕，宜蘭家扶中心獲知名企業捐贈32箱共計768包衛生棉，將協助逾百名少女消除月經貧窮，提供約3個月的用量需求。（圖由宜蘭家扶中心提供）

2025/04/24 12:54

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕528世界經期衛生日前夕，宜蘭家扶中心獲知名企業捐贈32箱共計768包衛生棉，將協助逾百名少女消除月經貧窮，提供約3個月的用量需求。宜蘭家扶中心主位陳錫平說，每月生理衛生棉用品等花費，對扶助家庭是一項支出負擔，感謝企業慷慨解囊，一起關懷婦幼健康。

陳錫平說，｢月經貧窮｣是指經濟弱勢女性，因無法取得充足且適當的生理用品，導致生理疾病及心理健康，且不利就學及就業，恐會長期影響生活，陷入弱勢的惡性循環。據統計，女性一生花費於生理用品的費用，每人至少約10萬元，對弱勢家戶而言，不外乎是一筆負擔。

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他說，宜蘭家扶所扶助就讀國中階段少女有112人，感謝蘭揚豐田汽車能夠透過衛生棉捐贈，幫助正在成長中的家扶少女，可以有充足的衛生棉，照護生理期的衛生與健康，768包衛生棉約是所有扶助少女一季用量。

捐贈單位表示，響應聯合國永續發展目標，盼能幫助宜蘭家扶所扶助的國中少女們，共同消除｢月經貧窮｣，也謝謝宜蘭縣民的長期支持，未來會持續主動關懷地方弱勢，給予即時協助。

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