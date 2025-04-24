4項考試日期今出爐 民航人員特考有重大變革

考試院院會今日通過外交人員特考等4項考試日期，提醒民航人員特考有重大變革。（圖由考試院提供）

2025/04/24 12:47

〔記者林曉雲／台北報導〕114年外交人員特考等4項考試日期今（24）日出爐，考試院院會今日通過將於9月6日起舉行，考試院提醒，民航人員特考減列應試專業科目，以及調整第2試口試成績占比，預訂於5月28日至6月6日受理報名，採網路報名，相關資訊將自5月12日起載明於應考須知。

考試院院會今日通過，114年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等4項考試第1試，將於9月6日至8日舉行，原住民族特考筆試分設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區舉行，其餘考試及原住民族特考四等考試法警類科第2試，均於台北考區舉行。

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考試院提醒，民航人員特考，為配合用人機關選才需要，自今（114）年起，減列各科別應試專業科目，並調整第2試口試成績占比，使應試科目更貼近專業核心職能要求，同時減輕應試負擔；在應試專業科目部分，飛航管制科別由5科調整為4科；航務管理、飛航檢查及適航檢查等3科別均由5科調整為3科；在第二試口試成績占比部分，飛航管制科別維持占總成績20％；航務管理科別由10％提高為20％；飛航檢查及適航檢查科別均由10％提高為30％，該2科別口試方式並由英語個別口試調整為中文個別口試。

考試院說明，該4項考試等別、類科組別及暫定需用名額：

一、外交人員特考：三等考試設外交領事人員類科英文組一等10組別計46名、四等考試設外交行政人員類科行政組計4名，合計50名。

二、國經人員特考：三等考試設國際經濟商務人員類科英文組等4組別計11名。

三、民航人員特考：三等考試設飛航管制、航務管理、飛航檢查及適航檢查等4科別計44名。

四、原住民族特考：三等考試設一般行政等17類科計66名、四等考試設一般行政等16類科計66名、五等考試設一般行政等3類科計7名，合計139名。

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