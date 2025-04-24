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    布袋新塭「衝水路、迎客王」登場 湧萬名信眾祈國泰民安

    上萬信眾湧入新塭王船碼頭，爭睹一年一度沿海宗教盛事「衝水路、迎客王」。（記者王善嬿攝）

    上萬信眾湧入新塭王船碼頭，爭睹一年一度沿海宗教盛事「衝水路、迎客王」。（記者王善嬿攝）

    2025/04/24 12:38

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟，今天舉行「衝水路、迎客王」祭典，吉時一到，大批信眾高舉新塭嘉應廟尹府千歲等神轎衝入水中，迎接搭乘無形王船的客王，上萬名信眾湧入王船碼頭，爭睹這個延續200多年歷史的宗教儀式，並祈求神明庇佑台灣風調雨順、國泰民安。

    嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑、嘉應廟主委蔡文彬等人擔任祭典主祭，並一同焚香祭拜。

    時辰一到，嘉應廟尹府千歲、九龍三公神轎等率先衝入水中，其餘神轎陸續跟進，轎班抬起神轎涉入水中，直到感應客王降臨，才上岸準備起駕回鑾。神轎回程途中，信眾虔誠趴在路中，等待神轎通過「鑽轎腳」祈求平安。

    翁章梁說，「衝水路、迎客王」是布袋鎮新塭地區民俗活動，因具獨特性，發展成地方特色，歡迎全國民眾有機會到布袋新塭體驗此一宗教盛事，感受在地好客的人情味。

    嘉義縣政府表示，「衝水路、迎客王」祭典由來，相傳農曆3月27日王爺聖誕，在外巡守的13尊遊海及7尊巡山的代天巡守王爺，搭乘無形王船，在海水漲潮時，順著潮水進入新塭王船碼頭（王爺窟），再齊聚嘉應廟作客，接受信眾參拜，地主尹府千歲等眾神，以「衝水路」方式迎接，展現地主歡迎之情。

    布袋新塭嘉應廟尹府千歲等神轎「衝水路、迎客王」，場面壯觀。（記者王善嬿攝）

    布袋新塭嘉應廟尹府千歲等神轎「衝水路、迎客王」，場面壯觀。（記者王善嬿攝）

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