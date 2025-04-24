中捷紅線可行性研究今天決標 2026提報告

台中中捷紅線（崇德豐原線）示意圖。（圖由台中市府提供）

2025/04/24 12:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運紅線（崇德豐原線）是台中市中期路網優先推動路線之一，台中市政府捷運工程局表示，中捷紅線（崇德豐原線）可行性研究技術服務採購案於今年4月7日完成評選作業，並於今（24）日公告決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標。

台中市捷運工程局表示，台中市推動捷運中期路網，往返台中市區與豐原地區的「中捷紅線」可行性研究今日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標，將以2026年完成可行性研究報告提報中央審議為目標，初步規劃路線採高架設計，全長約11.8公里，自崇德路與三民路路口開始，沿線途經崇德路、承德路、豐原大道一段及中正路等主要幹道，並預計設置9座高架車站，有效串聯台中市區至豐原地區的運輸走廊。

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台中市捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷紅線（崇德豐原線）行經一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要商圈與生活廊道，強化北台中地區的交通運輸效能，未來銜接中捷綠線、機場捷運線（橘線）後，將可有效紓解道路交通負荷，全面提升台中市整體路網服務範圍與效能。

蘇瑞文表示，可行性研究今日決標後，市府將辦理實地踏勘，掌握路廊沿線現況，並納入可行性研究路線、場站及機廠設置地點的研析，並以2026年完成可行性研究報告提報中央審議為目標。

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