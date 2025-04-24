新北某國中半年3學生墜樓 校長主動申請下學期請調回任行政工作

新北市板橋區某國中半年內發生3件學生墜樓事件，造成2死1傷，引發議論，該校校長昨日無預警透過臉書主動宣布此學期結束後暫離校長職務、申請回任行政工作。示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/04/24 13:18

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區某國中半年內發生3件學生墜樓事件，造成2死1傷，引發議論，該校校長昨日無預警透過臉書主動宣布此學期結束後暫離校長職務、申請回任行政工作，使校園回歸安定、孩子學習回到正軌。市府教育局今（24）日證實已收到校長主動提出調任意願，市府尊重校長選擇，將依照校長遴選規定與程序、校園狀況派任新校長。

該名校長透過臉書指出，能夠擔任校長一職是人生最珍貴的旅程，藉此見證學童成長蛻變，也與充滿理想的親師、行政夥伴共同守護校園，不過「人生總有不得不面對的抉擇」，守護所有師生平安、建構安全校園是校長的責任，因此經深思熟慮後做出艱難決定，「在努力完成這學期任務後，我會暫時離開校長職務，申請回任行政工作，再學習再沉潛。離開學校不是逃避更不是放棄，而是責任與承擔，期待校園回到平靜、孩子們學習回到正軌，不再受傷！」

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該名校長說，盼此得以使學校全新出發，也讓自己重新沉澱調整，教育是其志業、初心不變，將以不同方式繼續為孩子付出，感謝與每一位學生的緣分、家長的信任支持、教職同仁的陪伴扶持，相信愛的能量會讓學校走得更遠、更穩，儘管難過不捨仍要說再見，「但絕非告別」。

教育局回應，已收到這名校長主動提出調任的意願，市府尊重校長的決定，此學期結束後為這名校長安排適當教育行政工作；維護校園穩定、使師生能安定安心學習為首要之務，5月校長遴選時市府將依照相關程序、校園狀況派任最適當的新任校長前往學校服務。

知情人士受訪表示，學校連續3起意外各有其個案因素，可理解其他家長學生難以接受校園連續發生如此意外；校長主動提出辭意，知情人士觀察認為，校長是願作為情緒出口，「此刻的轉身是為了要承擔」，希望藉此讓校園回歸安定，距離這學期結束還有一段時間，校長此時提出調任規劃也考量到5月校長遴選作業，以便教育局通盤考量、遴選繼任校長，使校務得以無縫接軌順利運作。

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