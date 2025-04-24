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    首屆全國春季百香果評鑑 鹽埔青農龔哲儀奪冠

    青農龔哲儀獲得2025全國首屆春季百香果優質果品評鑑冠軍。（高雄區農改場提供）

    青農龔哲儀獲得2025全國首屆春季百香果優質果品評鑑冠軍。（高雄區農改場提供）

    2025/04/24 12:24

    〔記者葉永騫／屏東報導〕農業部高雄區農業改良場舉辦首屆「全國春季百香果優質果品評鑑」，屏東縣鹽埔鄉青農龔哲儀榮獲首屆冠軍，高雄農改場明天將公開頒獎及百香果交流會，現場將展示冠、亞、季軍得獎果品，並邀請臺灣百香果產業關鍵推手與冠軍得主分享產業發展史與心路歷程。

    高雄農改場長羅正宗表示，高雄場自107年起即投入春季百香果燈照產期調節與品質提升技術研發，至今已歷時8年，今年首度辦理全國春季百香果評鑑，雖然去年11月康芮颱風影響，導致部分果園定植延後，加上冬季氣溫偏低，致使整體產期延後，但在農友們的細心管理與照顧下，仍成功穩定生產品質優良的百香果，這次參賽限定主要栽培品種「台農1號」，共計34組農友報名參賽，其中6組為有機認證果園、10組具備產銷履歷，整體品質水準受到肯定。

    冠軍龔哲儀為高雄農改場110年農民學院「百香果栽培管理進階班」學員，至今已有5年種植經驗，他所栽培的百香果色澤紫紅亮麗，果形均勻、外觀幾無瑕疵，果汁飽滿、酸甜平衡、香氣濃郁，糖度19.7度全場最高，獲得評審一致好評。在果園規劃上，秉持通風良好、採光充足的原則，搭配「薄肥多施」的栽培策略，因此榮登首屆冠軍。

    頒獎典禮將於明天舉行，現場將展示得獎果品，龔哲儀也將親自分享「冠軍百香果」栽培秘訣，百香果「台農1號」育成者林瑩達也會分享育種歷程與未來品種研發趨勢，台灣百香果張清安博士，也會說明百香果病毒防治策略及產業發展願景，農友可以前往交流百香果栽培與經營心得。

    冠軍百香果果皮亮麗果汁飽滿香氣馥郁（高雄區農改場提供）

    冠軍百香果果皮亮麗果汁飽滿香氣馥郁（高雄區農改場提供）

    龔哲儀的冠軍百香果園理蔓得宜，果園採光及通風良好，果實轉色情形優良。（高雄區農業改良場提供）

    龔哲儀的冠軍百香果園理蔓得宜，果園採光及通風良好，果實轉色情形優良。（高雄區農業改良場提供）

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