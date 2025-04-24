5中1個！彰化暑期工讀抽籤結果出爐 月薪近3萬

彰化縣政府今天線上抽籤大專生公部門暑期工讀，在全程直播與政風人員監督下，依序抽出153位幸運同學。（記者張聰秋攝）

2025/04/24 12:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕暑假即將到來，許多大專生都希望能趁這兩個月賺點零用錢，還能增加履歷上的實務經驗。不過，彰化縣今年暑期工讀機會，競爭還真不小，報名人數高達710人，錄取率只有約21.5%，等於5個人之中僅1人能幸運中籤！

縣府今天線上公開抽籤，在全程直播與政風人員監督下，依序抽出153位正取的幸運同學，另外也抽出129位備取，而正取生將分派至縣府25個單位進行暑期工讀，7月1日到8月31日。今年開放最多職缺的前3名單位分別是社會處35個、地方稅務局26個，以及文化局15個，這3個局處就佔了一半的名額。

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對於中籤的學生來說，是相當划算的打工機會，兩個月工讀下來收入將近6萬元，每月2萬8590元，不僅薪資優渥，還享有勞基法保障的各項權益，等於進公務部門打工2個月，就能賺到能買一台全新125CC摩托車的錢，對開學後生活費用不無小補。

縣長王惠美表示，縣府舉辦暑期工讀計畫多年，希望透過這樣的安排，讓學生返鄉陪伴家人的同時，也能透過工作累積寶貴的職場經驗。

此外，這次沒有抽中的學生也別灰心，縣府從前年推動的「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，結合彰化縣170家在地企業，提供超過750個職缺，讓青年學生能有更多選擇。另外，設籍彰化縣、年滿15至29歲在校青年，也可多加利用「彰青創薪實習站」尋找適合的職場機會，累積經驗，提升自身競爭力。

縣府也提醒，本次抽籤結果將公布於青年發展處網站，有任何疑問可直接洽詢青年發展處（04-7121530 分機15）或相關用人單位。

彰化暑期工讀抽籤結果公布於青年發展處網站。（記者張聰秋攝）

彰化縣今年暑期工讀機會，競爭還真不小，報名人數高達710人，錄取率只有約21.5%。（記者張聰秋攝）

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