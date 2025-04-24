埔里福興温泉區自駕車 預計2027年建置完成

南投埔里福興温泉區自駕車，預計2027年建置完成。（南投縣政府提供）

2025/04/24 12:20

〔記者張協昇／南投報導〕南投埔里福興溫泉區推動「智慧運輸系統發展建設計畫」，引進微型電動自駕車系統，包含購人自駕車、建置溫泉區車聯網路側設施及智慧運輸路廊延伸規劃等，預估經費3994萬元，獲交通部核定補助1080萬元，不足部分由縣府在今年度追加預算編列，預計2027年建置完成。

南投縣政府2023年獲交通部「智慧運輸系統發展建設（ITS）補助計畫」補助300萬元，加上縣府配合款33萬元，辦理埔里福興温泉區自駕車營運規劃案，除2024年3月於交通部智慧城市展智慧交通願景館成功展示外，也結合當年南投巧克力咖啡節進行自駕車試乘體驗，9天總計出動616車次，吸引2044人試乘。縣府去年再度提報交通部「114-117年度智慧運輸系統發展建設（ITS）補助計畫」，獲核定補助經費1080萬元。

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縣府觀光處表示，福興溫泉區自駕車系統建置計畫案，目前正由交通部審核中，待交通部正式核定後，將依序分3期建置，預計2026年6月完成温泉區ITS基礎路側設施及智慧路廊延伸規劃；2026年9月完成智慧觀光展示中心設置、微型自駕車測試及驗證等；2027年3月結合智慧道路設施、高精地圖並施設站牌及充電樁等，完成自駕車營運服務。

南投埔里福興温泉區自駕車，去年結合巧咖節辦理試乘，試乘民眾大排長龍。（南投縣政府提供）

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