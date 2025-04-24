觀音廟緊鄰印度廟！馬來西亞推旅遊 爭取「高產值」台灣遊客

馬來西亞台北辦事處爭取被定位為「高產值旅客」的台灣旅客，圖為吉隆坡夜景。（馬來西亞觀光局提供）

2025/04/24 12:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕馬來西亞觀光局台北辦事處今天（24日）於台中舉辦「2026年馬來西亞旅遊年」的「超限感動馬來西亞推介會」，向被定位為「高產值旅客」的台灣民眾推薦馬國旅遊，馬國是多元文化與族群融合之國，主要族群有華人、印度人、馬來人與當地原住民，宗教信仰多元，觀音廟旁可見印度廟，另一街頭又可見穆斯林的清真寺，馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興強調，到這個「亞洲魅力」國度，可一覽多元文化的富饒與驚奇。

這場在台中市李方艾美酒店舉辦的推介會有台灣旅遊業者近百家參與，以及長榮航空、星宇航空、中華航空及台中與彰化的旅遊協會與會；馬來西亞去年（2024年）旅遊人次達3700萬人，預計今年（2025年）達到4500萬人次遊客，明年更能突破4500萬人次。

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馬來西亞觀光局推出的旅遊重點，包含高爾夫旅遊行程，教育旅遊與生態旅遊等，以及豐富的人文文化遺產旅遊行程，就遺產部分，包括檳城與馬六甲等2個世界文化遺產，京那峇魯公園等2個自然文化遺產，如果台灣旅客想暢覽世界級的文化或自然遺產，馬來西亞是很棒的選擇，另外，還有美食之旅與探索秘境行程。

馬來西亞觀光局還強調，馬國希望拓展「高產值旅客」（high-yield tourists），鎖定追求深度與意義的旅遊體驗、具高消費潛力並願意延長停留時間的旅客群體，包含台灣旅客，帶動觀光產業整體經濟效益。

馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興（Dato’ Yeoh Soon Hin）表示，「這不僅是一場推廣活動，更象徵著我們開啟了新的篇章，持續努力吸引更多台灣旅客探索馬來西亞豐富的文化底蘊、壯麗的自然景觀，以及馬來西亞廣為人知的熱情好客精神。我們致力於為每一位旅客創造難忘的體驗，並期待在未來迎接更多來自台灣的旅客」。

拿督楊順興向台灣年輕人推薦潛水，他說，例如婆羅與沙巴，都是漂亮又便宜的潛水熱點，馬國許多人都懂2、3種語言，許多人連客家話與閩南語都通，語言障礙很低，是「亞洲魅力」國度。

馬國台北辦事處指出，台灣目前有6家航空公司直飛馬來西亞，包括吉隆坡與檳城、沙巴，每週59個航班，馬國並提供台灣旅客免簽與自動通關等便利措施，希望台灣人到馬國感受多元族群融合的魅力。

拿督楊順興向台灣年輕人推薦潛水，他強調既漂亮又便宜，語言障礙很低。 。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興（圖中）強調，歡迎到「亞洲魅力」的馬來西亞，感受多元文化的富饒與驚奇。 。（馬來西亞觀光局提供）

馬來西亞台北辦事處今天舉辦「超限感動馬來西亞推介會」，爭取被定位為「高產值旅客」的台灣旅客。（馬來西亞觀光局提供）

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