高雄農改場辦首屆春天百香果比賽 首獎甜度高達近20度

得到首獎的百香果外形圓潤，香氣濃郁，甜度更高達19.7度。（圖由高雄農改場提供）

2025/04/24 12:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國百香果主要產地在中部地區，隨農業部高雄農改場開發燈照產期調節技術後，屏東、高雄等區春季也開始生產百香果，今年更首度舉辦「全國春季百香果優質果品評鑑」賽，高雄農改場今（24日）表示，獲獎百香果香氣濃郁外，甜度都達18度以上，首獎的百香果甜度更達19.7度。

百香果主要產季在每年的6月中旬後到隔年2月，主要產區在南投等台灣中部地區，過去百香果難以在南部地區生長，主要是夏天過於高溫多濕，冬季、春季日照又過短，百香果植株難以開花結果，隨高雄農改場副研究員李文豪8年前開發燈照產期調節技術，就可在相對較乾燥的春季開始生產百香果。

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李文豪指出，目前國內生產的百香果品種都以「台農1號」為主，隨燈照產期調節技術的推廣，屏東、高雄等地也可開始種植百香果，產期為每年的3月到6月，剛好可和中部百香果相互調節，南部栽種的春季百香果香氣濃厚甜度高，首屆評選比賽入選的12組百香果甜度都有18度以上。

雄農改場場長羅正宗表示，為推廣春季百香果，因此在今年首度辦理全國春季百香果評鑑，雖然受到去年康芮颱風影響，導致部分果園定植延後，加上冬季氣溫偏低，致使整體產期延後，但在農民栽培管理下，百香果品質仍非常好，這次共有34組農民報名參賽，6組為有機認證果園、10組具備產銷履歷，整體品質水準備受委員肯定。

首屆冠軍為已有5年栽種經驗的屏東青農龔哲儀，高雄農改場表示，龔哲儀所種的百香果色澤紫紅亮麗，果形均勻、外觀幾無瑕疵，果汁飽滿、酸甜平衡、香氣濃郁，糖度19.7°Brix為全場最高，獲得評審一致好評。

高雄農改場表示，頒獎典禮將於明天舉行，將展示得獎果品。

2025全國首屆春季百香果優質果品評鑑冠軍為屏東青農龔哲儀。（圖由高雄農改場提供）

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