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    台鐵月台門高雄明年3月啟用 2026年底前提下波試辦車站

    高雄車站第二月台B側試辦纜繩式月台門，預計明年3月啟用。（記者蔡昀容攝）

    高雄車站第二月台B側試辦纜繩式月台門，預計明年3月啟用。（記者蔡昀容攝）

    2025/04/24 12:26

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵月台門在高雄車站第二月台B側試辦，將設置300公尺長的纜繩式升降月台門，明年3月上路。台鐵公司總經理馮輝昇表示，最快明年底前會提出月台門中長程計畫，於北中南選定其他車站試辦。

    台鐵每年平均10件落軌、20件意外落軌。和高鐵、捷運相比，台鐵車型多元，月台靠停及開門位置皆不同，台鐵考量通過高雄車站的車種較多，多達14種，因此擇定進行月台門試辦計劃。

    台鐵先在第二月台B側預計設置300公尺月台門，目前設置20公尺長展示機、處於細部設計階段，預計7月進行機電安裝，12月底前安裝完成，並制定管理規範，明年3月完成運轉檢測上路。

    承辦廠商說明，纜繩式月台門搭配機械扭力，具耐衝擊性，可承受電動輪椅（約200公斤時速6公里）衝撞，一般民眾撞上會反彈，也因繩索特性不易攀爬翻越、也不易抬起鑽過。不過月台門設有控制盤，遇緊急逃生需要時，可解除扭力，一般民眾一隻手即可抬起繩索門穿越。

    另為安全考量，列車進站停妥後，先打開車門，最後才是打開月台門；列車離站時則反過來，先關月台門，接著關閉車門，最後啟動駛離。太靠近月台門，將會出現警示音。

    台鐵公司總經理馮輝昇表示，正因為台鐵車型多元，因此選擇跨距大的纜繩式月台門。高雄試辦之後，台鐵最快明年底前會提出月台門中長程計畫，於北中南選定其他車站試辦；評估要素包括乘客流量、歷年事故統計、通過的車種形式、車站環境條件等。

    試辦計畫耗資近1.5億元，馮輝昇說明，由於是第一個示範工程，都是客製化，所以金額會較高；當月台門設計完畢，確定規範、規格並大量安裝，單價一定會下降，台鐵也希望能提高國產化比例。不過，並非241個車站全部設置，要看各站風險評估，包括乘客流量、案件數、車站環境是否適合設置。

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