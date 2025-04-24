綠島醫師缺人！24小時急診恐首度斷線 陳瑩、莊瑞雄要求因應

立委莊瑞雄、陳瑩輪番為綠島醫療提出建議。（立委莊瑞雄服務團隊提供）

2025/04/24 12:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕立委陳瑩、莊瑞雄在立法院社福及衛環委員會質詢指出，綠島衛生所3位編制醫師長期缺額1人，靠台東馬偕以IDS支援計畫支應醫師輪班，如今這名醫師將於6月離職，綠島唯一的24小時醫療服務恐面臨中斷，旅遊旺季可能要面對全島4至5萬人，立委要求立即補人，公費制度可望比照蘭嶼。

根據衛福部資料，綠島衛生所應有3位醫師採12小時輪班，但第3名醫師自2022年起就未補齊。台東馬偕醫院透過整合式醫療照護計畫（IDS）派駐支援醫師，彌補空缺，但醫師並非固定編制，隨時可能終止支援。該名支援醫師已通知6月離職，衛生所人力將無法維持三班輪替，24小時急診服務恐將首度斷線。

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陳瑩強調，綠島不是醫療示範場，醫師人力不能靠醫院好心幫忙支撐，並提出三大訴求：1.短期補人：要求衛福部於6月前補足綠島第三位醫師，避免輪班中斷。2.中期補助、提高誘因：提出加給、津貼與家庭支持措施，強化醫師願意駐點的誘因。3.長期制度化調度與監測：建議設置「偏鄉與離島醫療人力守護小組」，定期檢視人力配置與服務品質。

部長邱泰源也當場允諾兩星期內研議並提出緊急應變方案解決。

莊瑞雄則提議，1.全面盤點離島公費醫師人力，啟動區域內人力媒合與輪調支援機制：整合澎湖、金門、蘭嶼等離島地區醫師資源，若有相對充裕地區，優先協調支援綠島。2.增加公費生至綠島服務年限折抵的誘因：過去醫師赴蘭嶼服務可享「一年抵一年半」年限折抵，綠島比照蘭嶼。3.由台東地區醫院擔任人力培訓與支援角色，形成制度化醫師支援機制，並同時精進外島醫生的專業養成。

對此，衛福部邱泰源部長表示認同，並在今年內達成三項訴求，盡快提升綠島醫療量能。

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