台中大肚山坡2千戶缺水有解 將籌建配水池改善

大肚區社腳居民飽受缺水困擾，將新建配水池送水改善。（台中市議員林昊佑提供）

2025/04/24 11:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大肚區山坡地居民飽受供水不穩、水壓過低問題，2022年大旱期間，社腳、新興、福山里居民開水龍頭卻沒水可用，民眾今趕往社腳里參與說明會，會中，大肚產業科技園區承諾協助出資800萬元新建社腳里配水池送水管，預計2027年完工供水。

大肚區居民今天表示，社腳里社區位於海線村落，飽受高地水壓過低、停水是家常便飯，經台中市議員林昊佑奔走兩年，由自來水公司、民政局及大肚產業園區三方合作「社腳配水池工程」，加強山坡地區水壓穩定度。

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自來水公司沙鹿營運所、大肚區公所及國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔前往社腳里社區活動中心，向居民說明社腳里配水池送水管埋設工程施工狀況，台中市養護工程處、大肚產業科技園區廠商列席了解需求。

林昊佑強調，配水池工程從2023年開始推動，多次邀集民政局等單位協調會勘，從土地取得、施工規劃到經費籌措，每一關都緊盯不放，預期兩年後完工，不只是管線換新，而是實地新建配水池、加壓站，讓水能真正送到山坡上的家庭。

水公司指出，工程預算接近3500萬，由自來水公司出資2500萬元，大肚產業科技園區協助出資800萬元，民政局也協助提供土地，啟動社腳配水池工程改善用水及水壓穩定度。

社腳里配水池預計2027年完工，圖為預定施工地點。（大肚區公所提供）

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