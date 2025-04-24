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    大甲媽今到林口！鑾轎停留站點曝光 可鑽轎下、領壓轎金

    大甲媽祖北上林口駐駕行程表。（蔡淑君提供）

    大甲媽祖北上林口駐駕行程表。（蔡淑君提供）

    2025/04/24 11:51

    〔記者董冠怡／新北報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境13日結束後，接著還有過爐盛會，新北市議員蔡淑君表示，大甲媽祖鑾轎今天將在林口地區駐駕，從早上8點起至下午5點半，上下午以驅車或步行方式共停靠12個站，並預告下午2點20分鑾轎將在她的服務處停留25分鐘，有需要的信眾可去「鑽轎下」，現場也準備了2萬5000份壓轎金發放。

    蔡淑君指出，此次過爐盛會的爐主是林口的張姓民眾，神轎早上8點起沿路停靠國道公路警察局、桃園市龜山區，中午12點半林口分局、12點51分原皇汽車、13點17分毓順科技、13點34分廣益托運、14點文化派出所、14點20分蔡淑君服務處（仁愛路二段123號）、14點50分竹林山觀音寺等地。

    蔡淑君提到，媽祖鑾轎將從仁愛路二段、東湖路口至她的服務處，預計停留25分鐘，有準備壓轎金與鹹光餅，其中，壓轎金紅包封面為黑色燙金字體，附有壓轎金使用說明書及簡介，例如收驚或保平安等用途、置放地點，開放民眾索取同享，也提醒提早抵達為宜。

    市議員蔡淑君表示服務處備有壓轎金與鹹光餅，開放民眾領取。（蔡淑君提供）

    市議員蔡淑君表示服務處備有壓轎金與鹹光餅，開放民眾領取。（蔡淑君提供）

    大甲媽壓轎金使用說明書。（蔡淑君提供）

    大甲媽壓轎金使用說明書。（蔡淑君提供）

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