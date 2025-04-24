高溫恐致經濟損失397億 學者示警脫水增慢性腎病風險

綠色和平調查高溫對經濟損失及勞工健康風險危害，左起依序為台灣勞工陣線秘書長孫友聯、綠色和平氣候能源專案主任方君維、台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友。（記者吳柏軒攝）

2025/04/24 11:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷導致高溫加劇，台灣勞工也面臨嚴峻挑戰，綠色和平今（24日）公布調查，指出六都熱危害達三級以上風險，在去年共有1796個小時，勞工經濟損失近397億元；台大學者也研究發現，高溫與脫水將導致慢性腎功能損傷，如農民慢性腎臟病風險是非農民的2.12倍，呼籲政府跨部會關注與因應。

綠色和平氣候能源專案主任方君維表示，針對高溫，依照勞動部「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，其中熱危害風險等級達3級以上，就應避免勞工從事戶外工作，統計六都的熱危害總時數，2022年1148小時、2023年1458小時，到2024年以來到1796小時，逐年激增。

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方君維也說，若嚴格執行勞動部指引，依勞基法基本薪資與每月工時計算，抓農林漁牧、營建工程、水電燃氣供應業等就業人數，六都去年因熱危害產生的潛在經濟損失約397億元，但顯然勞工鮮少因高溫而停止工作，這些風險都由勞工承擔。

此外，高溫對身體健康也恐產生衝擊，台灣大學公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友指出，國外早研究高溫對腎臟造成傷害，如中南美洲發現農民沒高血壓、糖尿病，很年輕就洗腎，自己團隊最新研究則發現，台灣農民長時間曝曬烈日下，因高溫與脫水導致腎功能損害，罹患慢性腎臟病的風險是非農民的2.12倍，氣溫每上升1度，罹病風險再增8％，但勞動部跟衛福部並未串接，部分醫生也沒將高溫與慢性腎病直接串連，呼籲跨部會重視與因應。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，自己從馬來西亞來台33年，深感台灣環境變化非常大，比四季如夏的東南亞更熱，而勞工高溫作業環境無所不在，應回過頭強調雇主責任，甚至頻繁進出高溫與冷氣房的工作也易導致心血管疾病風險，呼籲職安法應修訂、職安通報須更精準，醫院也有義務針對熱衰竭送醫的患者進行職業調查，釐清是否因工作導致病情。

楊孝友也建議，必須針對民眾做好衛教，戶外工作20分鐘喝250CC的水，即使不口渴也要補充水分，但不要喝酒與含糖飲料，避免10點到下午2點的最熱時段外出。

綠色和平調查，依據勞動部指引，去年六都有1796個小時是熱危害風險3級以上，應避免讓勞工從事戶外工作，且近3年時數呈上升趨勢。（記者吳柏軒攝）

台灣大學公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友與團隊調查，針對全國40歲以上成人健檢，高溫增加農民慢性腎臟病風險，盛行率3.2％，非農民僅1.1％，即使排除高血壓、糖尿病等因子，農民盛行率仍有1.5％，非農民僅0.4％。（記者吳柏軒攝）

台大學者楊孝友呼籲，天氣很熱時，敏感族群包含老人、小孩、孕婦，腎臟病或心血管疾病者，應定時喝水，非口渴才喝，20分鐘約喝250毫升，並避免喝酒與含糖飲料，最熱時段減少外出等。（記者吳柏軒攝）

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