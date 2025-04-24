若非核家園延至2035年 核安會主委陳明真：可減輕供電壓力

核安會主委陳明真（右）今天赴立法院教育及文化委員會業務報告，並備質詢。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/24 11:36

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核安會新任主委陳明真曾在2022年投書指出，基於綠能發展落後，為避免供電不穩建議「非核家園」延至2035年。他今（24日）被立委問及是否仍同意過去主張，起初並未正面回應，最後鬆口如果非核家園延到2035年，可以減輕供電壓力。

前民進黨不分區立委陳明真去年12月接任核安會主委，他今天赴立法院教育及文化委員會業務報告並備質詢。

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國民黨立委柯志恩質詢時指出，陳明真在2022年的媒體投書曾提到，台灣綠能嚴重落後，在核電廠和部分火力發電廠陸續除役下，擔心供電不穩，建議非核家園應延長到2035年，詢問陳明真現在是否還認同此說法。

陳明真回應，當時時空背景是第四天然氣接收站環評尚未通過，而能源議題是國家上位政策、也屬於國安議題。由於陳明真並未正面回應是否仍認同2022年說法，柯志恩持續追問，陳明真最後鬆口表示，「如果（非核家園）可以延到2035年，可以減輕（供電）壓力是真的」。

柯志恩指出，核三廠將邁入除役，呼籲陳明真應為過去言論背書，尤其能源政策是最上位政策，能源政策如遇到瓶頸應該要有彈性變通的能力。陳明真表示，此議題須各方討論，並強調核廢料須得到安全處置。

柯志恩也詢問，新核能技術不斷發展，但目前國原院有執行的「磁約束高溫電漿研究整合型計畫」，第1期經費僅新台幣3500萬元，第2期也才6000至7000萬元，然而對比國外核融合研究，美國每年投入約新台幣251億元，中國甚至高達新台幣472億元。

國家原子能研究院長高梓木回應，評估核融合技術在未來10年到20年不大可能成熟，目前投入適當研究經費即可。

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