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    陳光復頒發漁會新總幹事顏德福賀匾 勉共造韌性與永續漁業環境

    澎湖縣長陳光復致贈賀匾，給新任澎湖區漁會總幹事顏德福。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復致贈賀匾，給新任澎湖區漁會總幹事顏德福。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/24 11:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最大人民團體澎湖區漁會，日前召開第18屆第1次理監事會議，並順利完成改選作業，選出理事長呂鴻生、常務監事歐英豐，以及聘任總幹事顏德福。澎湖縣長陳光復今（24）日特別前往漁會表達祝賀，頒贈賀匾予新任總幹事顏德福，祝福團隊順利推動各項漁業事務，也向所有長年辛勞的漁會夥伴致上最誠摯的敬意與感謝。

    陳光復表示，澎湖以海立縣，漁民朋友是地方發展不可或缺的重要的夥伴，他們長年以海為生、與天搏鬥，對地方繁榮與產業延續貢獻良多。澎湖縣政府重視漁民權益，並透過多管齊下方式，提升漁民的作業環境。

    陳光復進一步指出，澎湖縣政府每年定期進行漁港航道清淤作業，確保漁船能夠「平安出航、滿載而歸」；完善碼頭設施，設置浮動碼頭，提升船隻靠泊及人員、貨物上下的便利性與安全性，並持續進行碼頭階梯、扶手修繕、漁具整補倉庫翻新等工程，以及推動製冰廠規劃及興建，協助農漁民冷鏈需求，用心打造更安全、舒適的作業空間。

    由於澎湖區漁會擁有20000多名會員，為澎湖最大人民團體，具有一定影響力。陳光復強調，未來澎湖縣政府會持續與漁會攜手合作，共同打造更具韌性與永續的漁業環境，讓澎湖漁民能夠在穩定、安全的條件下工作，並延續澎湖「靠海吃海」的智慧與文化，將傳統與現代漁業精神融合，開創漁業新局。

    澎湖縣長陳光復，期盼澎湖縣政府與澎湖區漁會成為合作伙伴。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復，期盼澎湖縣政府與澎湖區漁會成為合作伙伴。（澎湖縣政府提供）

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