魚骨變香鬆還能變冰淇淋 「年年有鰆」創意發想顛覆傳統知識

年年有鰆團隊以敲魚乾體驗，延伸發展出魚骨新利用契機。（記者劉禹慶攝）

2025/04/24 11:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是廢棄食材的魚骨頭，經過食魚教育團隊「年年有鰆」創意發想，搖身一變成為高鈣香鬆「澎魚香鬆」與鹹甜冰品「魚乾冰淇淋」，賦予魚骨新生命，翻轉人們長期傳統思維，更實踐全魚利用，為地方產業注入永續動能。

澎湖魚乾的主要加工地位於嵵裡社區的漁工新村，這裡聚集多家曬魚場，在加工成魚肉的過程中，會產生相當大量無法再利用的魚骨與內臟，長期以來缺乏有效處理方式。其實，這些看似不起眼的魚骨富含營養，具備極高的再生價值。

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因此年年有鰆團隊以此為契機，攜手國立澎湖科技大學食品科學系，展開技術移轉與合作，投入資源轉化與產品研發。成功將這些魚骨與剩餘魚體製成高鈣魚粉，經檢驗鈣含量高達8562.1mg/100g，是市售丁香魚平均含量的近4倍。進一步調味後開發出「澎魚香鬆」，成為一道兼具美味與營養的新商品，也為嵵裡社區魚乾產業中的廢棄魚骨找到更具產值的出路。

另外團隊也在澎科大教授林寶安建議下大膽跨界，與台南義式冰淇淋專賣店冰埕·涼涼合作，將澎魚香鬆與魚骨粉應用於義式冰淇淋中，打造3款前所未見的鹹甜冰品：「抹茶海苔香鬆」「年年杏仁小魚」「海苔香鬆起司」。從風味開發到口感調和，都是一次融合地方食材、食魚教育與循環再生的創新實驗。從魚乾到冰淇淋，每一步都是對全魚利用的實踐，也是對澎湖海味的重新詮釋。

魚骨研發出的魚鬆及冰淇淋，驚豔民眾的味蕾。（記者劉禹慶攝）

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