集郵迷快看！中華郵政推新郵票 嘉義四大著名景點為主題

寶島風情郵票—嘉義。（中華郵政公司提供）

2025/04/24 11:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司今天（24日）宣布，繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以嘉義著名景點二延平步道、太平雲梯、嘉義市史蹟資料館及蘭潭為主題，今年5月7日將發行「寶島風情郵票—嘉義」1套4枚，面值分別為6元、8元2枚及12元。

新郵票圖案簡介：

一、二延平步道：入口位於台18線公路旁，全長約1,150公尺，沿途有竹林、奇石、茶園等不同風光，可俯瞰嘉南平原、仁義潭及蘭潭水庫等風景。天氣晴朗時，可遠眺東石及布袋外港，往東則可一覽玉山群峰山景，為攝影界著名拍攝雲海、雲瀑及夕陽之取景秘境。

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二、太平雲梯：從梅山太平村望風臺橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，全長281公尺、海拔約1,000公尺，為全臺海拔最高景觀吊橋。行走雲梯上可飽覽著名梅山36彎美景，俯瞰嘉義風光及欣賞夕陽、晚霞與雲海交織美景，令人心神嚮往。

三、嘉義市史蹟資料館：位於嘉義公園內，日治時期嘉義神社的齋館及社務所，興建於1943年，齋館係前往神社祭祀前準備和齋戒場所，社務所則為神社行政管理辦公處，日式「書院造」木屋建築，充滿木質手感與細緻之美，1998年經嘉義市政府核定為市定古蹟。

四、蘭潭：位於嘉義市東北郊山仔頂附近，占地廣達70公頃，古稱「紅毛埤」，潭水清澈見底，四面岡陵起伏，若遇月夜朦朧，如詩如畫，故有「蘭潭泛月」美名。蘭潭後山擁有豐富生態資源，坐落著小百岳之一的「紅毛埤山」，為嘉義市著名登山健行景點。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月5日發售。另推出供套印之無版銘圖案個人化郵票，內含「寶島風情郵票—嘉義」1套4枚，供製作珍藏。

歡迎至37個長期集郵訂戶作業局（詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢，網址（https://www.post.gov.tw）或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購，也可向各地郵局預約購買。

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