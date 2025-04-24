新竹遶桐花4/26登場 「客家寮」打鬥敘浪漫新體驗

「新竹遶桐花」本週六（26日）正式登場。（記者廖雪茹攝）

2025/04/24 10:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025「新竹遶桐花-來巨埔寮打鬥敘」桐花系列活動，這個週六（26日）上午10點30分在新埔鎮巨埔農場正式啟動，伯公祭儀、巡寮打鬥敘、客家山歌、桐花舞蹈、浪漫管絃樂將輪番登場，縣長楊文科邀請大家共襄盛舉，享受新在地的春日浪漫和客庄風情。

楊文科表示，為讓來訪的遊客感受在地客庄文化信仰，用愛惜土地的心賞桐花，今年桐花祭邀請關西祖傳隴西八音團為今年桐花祭「伯公祭儀」揭開序幕，祭儀包括《迎賓》、《淨身》及《祈福》三步驟，藉由儀式表達客家人對天地的恩澤的感謝，並祈求持續眷顧，讓好山好水永續長存。

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文化局指出，築夢舞集將在開幕時演出「靚靚春桐舞紛飛」行動環境舞劇，帶領貴賓漫步桐花山林，山歌王賴清元以優美的山歌組曲，為活動帶來濃濃的山歌風情，樂亮管絃樂團則以清新的音樂及精湛的琴藝，將帶領聽眾感受春桐的浪漫氛圍。「遶山花-HAKKA CHILL桐樂會」不插電音樂會特別邀請金曲客家歌手劉榮昌與打幫你樂團帶來多元客家組曲，及以深厚的實力勇奪「傳統歌謠十度十關擂台主」林傑雄與邱淳芬帶來十足客家韻律的山歌之美。

除了精彩的表演，文化局長朱淑敏還說明活動的特色之一，就是文化局結合在地團隊新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會，以及新竹縣兩河文化協會、新竹縣獻愛關懷協會、新竹縣霄裡溪守護協會、新埔柿染協會、金漢柿餅、新埔柿染協會等社區協會，共同規劃新創「客家寮」裝置設計-祈福寮、茶寮、咖啡寮、花寮、粄寮、洗衫寮、童玩寮、食寮，經由巡寮就可體驗客家童玩、生態教育、食農教育、創意科學。

文化局說，5月3日至5月4日在巨埔農場，還以迎花、尋花、花聚及花果4大主題，規劃了新竹遶桐花-「來巨埔寮打鬥敘」茶香文學行旅，可上網報名。活動資訊請到新竹縣政府及文化局網站查詢。

另外，「桐遊寶山」活動本週六（26日）也在寶山第二水庫扶輪公園登場。今年活動內容豐富多元，結合桐花小旅行、健行活動、飛盤挑戰賽、客語三行詩徵選，以及在地特色的「桐花市集」，寶山鄉長邱振瑋邀請鄉親與遊客一同走進春日山城，感受寶山的自然與人文風情。

築夢舞集表演桐花行動環境舞劇。（圖由新竹縣政府提供）

2025「新竹遶桐花-來巨埔寮打鬥敘」桐花系列活動，這個週六（26日）上午10點30分在新埔鎮巨埔農場正式啟動。（圖由新竹縣政府提供）

2025桐花祭巡寮路線圖。（圖由新竹縣政府提供）

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