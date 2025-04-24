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    全中運台南中小學爽放9天假出國遊？ 真實數據曝真相

    今年全中運自19日至24日在台南舉行。圖為19日在台南亞太棒球村少棒主球場舉行開幕典禮。（記者洪瑞琴攝）

    今年全中運自19日至24日在台南舉行。圖為19日在台南亞太棒球村少棒主球場舉行開幕典禮。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/24 10:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應全中運舉辦，台南高中職與國中小學全面配合停課放假，若明（25）日週五再請1天假，加上週六日例休，等於有9天「黃金假期」，湧現家長或教師請假帶親子出國遊熱潮。不過，其實學校教師請假比例不到3%，而且這學期已配合提前開學，可說是「補放小寒假」！

    因應114年全國中等學校運動會在台南舉辦，所以113學年度第2學期提前於2月5日開學（全國開學日為2月11日），並在4月21日至24日全中運期間停課，所以此段停課期間是配合全中運舉辦調整行事曆，整體上課週數並未減少。

    另據南市教育局彙整人事請假資料，全市中小學1萬3378名教職、行政人員，明天請假人數357人，有沒有出國不清楚，但請假比例僅約2.67%。

    黃姓教師表示，確有老師明天請假，學校4、50位教師，請假出國的有9位，比例雖比平日多，多所學校要找代課人力頗吃力，但也算是「補放小寒假」的概念， 配合全中運因素的短暫性現象。另有陳姓教師表示，請假須自付鐘點費請代課老師上課，而且不是「人人都想出國」！

    今年全中運自19日至24日，台南公私立高中職、國中小339校配合停課連休6天，明日請假再加上週休二日，等於是連休9天。一般上班族家長也不見得有「全中運假」，孩子仍得託付給安親班照顧。

    安親班吳姓老師帶孩子們到戶外教學，貼文說「身為台南人、不可不知台南事，全中運假期，我們沒出國，來認識家鄉」，分享安平讀古堡、吃豆花，到延平郡王祠拜訪國姓爺和沈葆楨，遊孔廟過禮門、拜學儒家禮儀，垂脊上的「鴟鴞」，原來是孔子有教無類的故事，亦獲得網友們共鳴。

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