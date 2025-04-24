新種花卉「夜后」遭主管種苗法公務員私售 農糧署：已移送政風

香久園培育的新品種長壽花「夜后」。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/04/24 10:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國有「植物品種及種苗法」保護育種人的心血，主管該法的農業部農糧署張姓技正卻將彰化「香久園」研發育種的長壽花「夜后」植栽私自更名「黑后」，於網路販售，農糧署今（24）日表示，已將張員移送政風，將依相關規定處置，也將加強宣導社會對種苗保護的認知。

位於彰化田尾的花卉農場「香久園」培育多款獨特品種的花卉，香久園昨在臉書粉絲專頁指出，發現有人在臉書社團「Taiwan各式植物直購中心」販售一款名為「黑后」的花卉種苗產品，但實際上該款花卉種苗是香久園培育的「夜后」，並指出該園目前唯一合法專屬授權廠商為谷得園藝（嶺灃園藝），且僅生產5吋盆規格，該員所繁殖的「夜后」未取得授權，已截圖蒐集證據；販售該植栽者經查是農糧署主管「種苗法」的張姓技正。

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張員在網路販售花卉植栽已不是頭一遭，還常販售蘭花等植栽，還曾代表農糧署前往荷蘭參加「國際植物品種保護訓練班」研習，或到日本觀摩種苗體系管理措施等，也是農糧署專書《植物品種及種苗法令彙編》編著者之一。

針對張員在網路違法販售香久園培育出的長壽花「夜后」，香久園最新聲明指出，已接獲張員道歉，希望藉由這次事件讓國人更重視植物品種權與新品種培育不易，並盼農糧署可多舉辦植物品種權的宣導。

農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，接獲訊息後已將張員移送人事與政風單位調查，將檢視是否有違反公務人員服務法；至於張員侵害品種權部分，需視品種權擁有者是否對張員提告。

傅立忠進一步指出，種苗法的重點在於品種權的保護，還有是否侵害育苗者權益，關鍵點在於是否有植栽種苗種子的「販售行為」，如果僅單純將多出的植栽分株贈免費送給親友，就不構成侵權行為，「不侵權的最大原則就是在沒有取得育種者授權下，植栽種苗、種子等絕對不能拿去販售。」至於如果是僅販售切花、果實等，傅立忠表示，這些屬於農產品，不會構成侵權。

傅立忠進一步指出，為讓民眾更了解種苗法，將會擴大宣導，也會製作圖卡宣傳，希望綠手指在園藝療育的同時珍惜育種者培育的心血。

彰化田尾的香久園培育許多獨特花卉。（資料照，記者顏宏駿攝）

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