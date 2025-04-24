母親節高鐵疏運再加4班次列車 4/26凌晨0時開放搶票

高鐵公司在母親節加開疏運班次。（圖由高鐵公司提供）

2025/04/24 10:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（24日）宣布，自5月9日（週五）到5月12日（週一）規劃為期4天的母親節疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，以加強服務旅客返鄉需求。

再加開車次將在4月26日（週六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

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此外，為鼓勵媽媽們參加團體活動、呼朋引伴搭乘高鐵出遊，台灣高鐵公司表示，針對團體旅客推出更便利、貼心的訂位服務！即日起，團體票11到20人相同起訖站進出，可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，享受24小時線上訂位、全年無休的購票便利性。

團體內若包含敬老、愛心旅客，只要先至車站窗口完成註記即可使用。團體中全票旅客11人以上可享95折優惠，敬老、愛心及孩童旅客則適用全額票價5折之法定優惠，高鐵公司更祭出限時加碼優惠，凡5月1日到8月31日線上訂購團體票，於搭乘完畢後每筆訂單即贈「T-Shopping高鐵線上購折扣碼100元」。

疏運期間，台灣高鐵特別針對台中以北、旅運需求較高時段，擴大自由座運能，包括5月9日（週五）16時到20時每小時整點25分在南港站發車的南下列車（17時另增加45分發車班次），以及5月11日（週日）14時到21時每小時整點04分在台中站發車的北上列車（21時另增加51分發車班次）。

高鐵公司表示，這些車次均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠南港-台中區間沿途各站，以加強服務自由座旅客；同時，歡迎雙北地區旅客多加利用南港站進出搭乘，讓行程更加順暢。

台灣高鐵2025母親節疏運再加開4班次後，共加開48班次列車（南下25班、北上23班），總計4天提供704班次的旅運服務，其中包含5班延後收班車次，都在晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨0時30分抵達），且均配置2節自由座車廂（11-12節），建議旅客可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」。

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