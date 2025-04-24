中市大肚山年年大火 市府明年規劃6公頃防火林清除外來易燃樹種

農業局長張敬昌表示，防大肚山大火，今年已累計三公頃多的防火林帶。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/24 10:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國加州大火令人怵目心驚，市議員張家銨今天在市議會提出質詢，大肚山年年大火，雖然市府有加強植防火林帶，但是要從根源做起，就是要清除外來種的大黍，銀合歡、蔓澤蘭，這些不但會違害原生種，更是易燃樹種，要求市府除了持續種植防火林，短期要清除高風險植栽，更要找出長期頻繁的火災的熱點，找出原因，還要跨局處及跟民間合作。

副市長黃國榮表示，預防火災除野草等已連續3年編在民政局在公所執行，清除外來樹種，農業局也有編預算在清理，會更全面及系統性去進行；農業局長張敬昌表示，從2022年開始執行防火林帶，累計到今年已完成有3公頃多，明年大肚山防火林帶因陸續種植，今年已下降9成，明年會再有6公頃，至於清除外來種，每年都有編預算在清除。

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大肚山每年清明掃墓都會出現火燒山，市議員張家銨表示，美國加州大火讓當地居民舉家逃離，因此不可忽視火燒山的問題。

張家銨表示，雖然農業局近一、二年種植防火林帶，減少大肚火燒山，但是應該要同時從源頭改善起，才能減少大肚山年年火燒山的問題。

張家銨表示，大肚山有很多外來種如銀合歡、大黍等，不但傷害生態，因為都是易燃的樹種，非常容易造成火燒山，她認為預防火燒山，一定要跨局處，建議在短期要持落實清除高風險植裁及持續規劃防火林帶，長期找出頻繁高熱點地區，更成為跨局處的平台及與民間企業合作，才能確實預防。

副市長黃國榮表示，預防火燒山要有系統的進行。（記者蘇金鳳攝）

市議員張家銨（左）表示，大肚山年年火燒山，應該從規劃防火林及消除外來樹種。（記者蘇金鳳攝）

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