高雄車站雲朵天棚成卡拉OK舞台! 網友:真大港開唱？

高雄車站雲朵天棚設有多處涼亭，圖為民眾在涼亭內繪畫。（記者王榮祥攝）

2025/04/24 10:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張博洋接到民眾反映，指出台鐵高雄車站天棚變成卡拉OK舞台!呼籲相關單位儘速釐清管理權責與噪音規範，網友留言形容「真大港開唱？」。

張博洋表示，昨晚約8時許，高雄車站雲朵天棚處有民眾自備卡拉OK設備高聲歡唱，引發擾民疑慮，有路過民眾表示音量過大、影響安寧；影片Po上網後也引發討論，有民眾留言「真大港開唱？」。

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張博洋無奈指出，雖然某種程度上可看出該處空間確實具備吸引人潮、供民眾休憩使用的潛力，但休憩到當成自家卡拉OK舞台就太chill了；他認為此次事件也再度突顯管理上的模糊地帶，其天棚景觀設施究竟屬於車站範圍還是公園範疇，若類似的情況持續，到底該由誰來管理，依據什麼樣的規範？

張博洋強調，對於民眾自備音響高歌等行為，若涉及噪音擾民、音量過大，主管機關應設立明確規範與罰則，並積極宣導、適時勸導，避免類似情形重演，影響公共空間的使用品質。

高雄車站雲朵天棚吸引不少民眾造訪。（記者王榮祥攝）

高雄車站雲朵天棚成卡拉OK舞台!（張博洋提供）

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