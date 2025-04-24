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    美豬美牛成籌碼？ 邱泰源：食安原則不讓步

    衛福部長邱泰源強調，政府絕不會為談判犧牲食安，將堅守「食安優先、科學分析、國際標準、市場稽查」四大原則，且所有規定一體適用，沒有針對特定國家。 （記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源強調，政府絕不會為談判犧牲食安，將堅守「食安優先、科學分析、國際標準、市場稽查」四大原則，且所有規定一體適用，沒有針對特定國家。 （記者邱芷柔攝）

    2025/04/24 09:59

    〔記者邱芷柔／台北報導〕面對美方頻頻點名台灣對汽車、美豬、美牛的進口限制構成貿易障礙，外界推測這些項目恐成為台美關稅談判的籌碼，甚至衝擊我國現行食品安全政策。對此衛福部長邱泰源今（24日）強調，政府絕不會為談判犧牲食安，衛福部將堅守「食安優先、科學分析、國際標準、市場稽查」四大原則，且所有規定一體適用，沒有針對特定國家。

    邱泰源上午出席立法院，針對「美豬、美牛進口零關稅及如何保障國人食品安全與農民權益」進行專題報告並接受質詢。會前接受媒體聯訪時他回應，站在衛福部的立場，一定以守護全國國人的食安為最高的任務，所有政策都必須建立在科學分析的基礎上，並與國際標準接軌，衛福部也會加強市場稽查機制，讓食安不受影響。

    至於現行美豬、美牛的瘦肉精標示規定會不會讓步、鬆綁？邱泰源說，衛福部會堅持「食安優先、科學分析、國際標準、市場稽查」四大原則，且這些原則是一體適用，沒有針對哪些國家。

    媒體追問，美方對台灣檢驗美牛過於嚴格感到不滿，邱泰源也再次強調「我們還是堅持國人食品安全、科學根據及國際標準。」

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