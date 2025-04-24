2025 NAT GEO RUN國家地理路跑5/27見 交管出爐

「2025 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動交通管制單。（記者劉慶侯翻攝）

2025/04/24 10:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣華特迪士尼公司及創意實踐家企業公司，訂於4月27日（星期日）4至12時，在台北市市民廣場、大佳河濱公園舉辦「2025 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止車輛通行。

警方表示，各項交通管制路段及時間如下：

一、市府路（松高路至松壽路）：1時至7時管制全線車道。

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二、信義一號道路：5時20分至7時管制全線車道。

三、仁愛路（逸仙路至金山南路）：5時20分至7時30分管制中央快車道及公車專用道。

四、建國高架道路：5時20分至7時30分管制仁愛路出口匝道。

五、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時20分至8時管制全線車道。

六、新生高架道路：4時30分至8時管制全線各入出口匝道。

七、濱江街（新生北路至基10號水門）：5時40分至8時管制北側2線車道。

八、中山橋：5時40分至9時管制機慢車道，機車改道行駛快車道。

九、北安路（北安匝道至明水路）：5時40分至9時管制西往東全線車道。

十、明水路（北安路至樂群一路）：5時40分至9時管制西往東全線車道。

十一、樂群一路（明水路至基16號水門）：5時40分至9時管制西往東全線車道。

十二、大直橋明水路匝道：5時40分至9時管制該匝道出口。

十三、基8號疏散門：6時至12時管制車輛進入。

十四、基10、16號疏散門：6時至8時管制車輛進入。

北市警交通大隊表示，活動管制期間，民眾應提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、欲穿越仁愛路往北（南）車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。

二、新生高架道路車流：改道行駛新生北路平面車道、中山北路。

三、北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路、樂群二路。

「2025 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動21K賽事路線。（記者劉慶侯翻攝）

「2025 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動賽事路線。（記者劉慶侯翻攝）

「2025 NAT GEO RUN國家地理路跑」活４Ｋ動賽事路線。（記者劉慶侯翻攝）

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