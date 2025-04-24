週五、週六新一波鋒面通過 週日氣溫明顯回升

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」週五、週六將有新一波鋒面或華南雲雨區通過，嘉義以北及東半部皆有短暫雨或雷雨機會，週日東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地天氣轉晴時多雲或多雲時晴。（資料照）

2025/04/24 10:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日封面稍微減弱，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」週五、週六將有新一波鋒面或華南雲雨區通過，嘉義以北及東半部皆有短暫雨或雷雨機會，週日東北季風減弱，氣溫明顯回升，各地天氣轉晴時多雲或多雲時晴，下週一將有另一波鋒面南下通過及東北季風增強影響，全台各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，主要降雨為北部至中部沿海地區。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今日下半天降雨將稍緩和逐漸轉陰或多雲有零星雨天氣。鋒面對南部地區影響仍有限，為多雲時晴天氣，山區也可能有零星降雨機會。氣溫方面今日北部及東部因降雨及東北風影響，氣溫約21至29度，夜晚感受偏涼；中部氣溫約24至31度；南部因持續受西南風影響，中午時段氣溫仍偏高，整體約24至34度。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，週五、週六將有新一波的鋒面或是華南雲雨區通過影響，嘉義以北及東半部皆有短暫雨或雷雨機會，但還是需注意有短時較大雨勢機會，西半部及東北部局部地區單點降雨量有機會達大雨等級，南部地區仍為多雲天氣，只有零星短暫陣雨機會，在山區附近機會較高。週五開始東北季風增強南下，配合降雨，中部以北及東半部降溫明顯，北部高溫約24至26度，中部高溫約28至30度，南部高溫仍有29至33度，東半部高溫約25至28度，晚間華南雲系遠離，各地轉多雲或多雲時晴天氣，僅東北部仍有降雨機會。

粉專續指，週日東北季風減弱，氣溫回升，各地天氣轉晴時多雲或多雲時晴，僅東半部為多雲有短暫陣雨機會，午後有熱對流發展機會，山區及近山地區有短暫陣雨機會。下週一將有另一波鋒面南下通過及東北季風增強影響，全台各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，主要降雨為北部至中部沿海地區，偶有較大雨勢，局部地區單點有機會達大雨等級，南部在山區降雨稍明顯，週二受東北季風影響，中部以北為多雲時晴天氣，南部及中部山區因鋒面往南移動，上半天仍有短暫陣雨或雷雨機會，下半天降雨逐漸趨緩轉多雲時晴天氣。

粉專提醒，本週天氣變化仍大，週五週六降雨較多，外出的時候記得要攜帶雨具，行車如遇到大雨也要小心駕駛，週日趨緩轉晴或多雲，下週一另一到鋒面快速通過，各地轉雨，須持續追蹤最新的天氣預報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法