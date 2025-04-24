移民署邀澎湖新住民呵護靈魂之窗 多元文化培育營延長報名

移民署澎湖縣服務站，舉行新住民研習活動。（移民署澎湖服務站提供）

2025/04/24 09:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對中配發表「武統」言論，遭到我國驅離出境，引發正反兩派不同意見。移民署中區事務大隊澎湖縣服務站在馬公市朝陽活動中心，辦理「眼睛牛角撥筋–家庭教育暨法令宣導課程」，邀請移民署多元文化講師孫倩分享來台後的適應經驗，並教導實用的眼部保健以及牛角撥筋技巧，透過簡單的護眼操與牛角撥筋，舒緩眼部壓力、保持視力健康。

來自中國遼寧省的孫倩，首先分享自身經歷，她表示初來時對台灣這片土地充滿想像，直到親身體會到台灣的人文風景後，讓她深刻感受到台灣的獨特魅力，也因為自身對於養生美容與經絡理療具有濃厚興趣，考取多張相關證照。

請繼續往下閱讀...

孫倩在課程中介紹眼部肌肉構造及常見疲勞症狀，如眼壓高、視覺模糊等，搭配簡單的護眼操，幫助學員啟動眼周循環、放鬆緊繃肌肉，並示範如何使用牛角撥筋棒正確按壓眼部四周的重要穴位，包括睛明穴、攅竹穴、魚腰穴等。接著學員進行分組練習與觀察彼此手法，來提升撥筋技巧。課程尾聲，講師開放問答與經驗分享，針對學員所提出的症狀提供實用建議，並透過實作與討論，讓學員對眼部撥筋技巧有更深入的理解與應用。

澎湖縣服務站代理站主任陳丁福表示，此次課程結合健康保健及生命故事，讓學員從講師動人的生命歷程中獲得啟發與實用知識，深具意義；此外，移民署辦理「新住民子女多元文化培育營-媒體體驗」延長報名收件截止日至5月5日止，請把握最後機會向移民署報名，以免錯過申請時限。

移民署多元文化講師孫倩，教導實用的眼部保健以及牛角撥筋技巧。（移民署澎湖服務站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法