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    新竹縣客家新曲獎開跑總獎金46萬 星光大道等你來！

    「2025新竹縣客家新曲獎」開跑囉！圖為頒獎資料照。（新竹縣政府文化局提供）

    「2025新竹縣客家新曲獎」開跑囉！圖為頒獎資料照。（新竹縣政府文化局提供）

    2025/04/24 09:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2025新竹縣客家新曲獎」開跑囉！新竹縣政府文化局表示，即日起到8月20日開放報名徵件，為鼓勵各路好手踴躍參賽挑戰，6至7月間將開設客曲創作專班，入圍獎金更由1萬5千元提高至2萬元，預計選出10件優質創作，總獎金高達46萬元，前3名得獎作品還將錄製數位單曲，歡迎全國對客家音樂創作有興趣者報名參加。

    縣長楊文科表示，「新竹縣客家新曲獎」由縣府文化局自1997年起開辦至今已20多年，不單是歷史最悠久的客家音樂創作比賽，更期盼新世代創作當代新聲嶄露頭角，豐富台灣的流行音樂。

    文化局長朱淑敏表示，為增加競賽可看性，6至7月間將開設客曲創作專班，聘請業界專家名師，講授客語詞曲創作技巧、分享實務經驗，不限年齡性別，皆可報名參加，透過系列課程開放研討交流，以大師視角提升創作功力。

    歡迎跨越不同世代的客家音樂創作者，共下來投件競賽切磋，題材不拘，以客家人文及現代元素為創作涵養脈絡，傳統與當代語彙共融激盪，創造新穎且具原創詞曲作品，傳達客語文化多元面向及包容性，為客家音樂注入新活水。

    另外，10月25日決賽暨頒獎典禮首次將移師至文化局戶外文化廣場辦理，讓參賽者近距離與觀眾互動，考驗演出者現場演唱實力及帶動現場氛圍的舞台魅力，並由現場聽眾投票選出「決賽現場人氣獎」，期能強化與在地民眾情感連結和認同。報名簡章可至新竹縣政府文化局官網查詢，或電洽03-5510201分機306陳小姐。

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