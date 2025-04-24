新北河濱蝶戀季5/10登場 走入花海與光影交織的秘境花園

「新北河濱蝶戀季・初夏奇境」5月10日登場。（資料照）

2025/04/24 09:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處年度活動「2025新北河濱蝶戀季」將於5月10日至25日在板橋蝴蝶公園盛大展開，今年以「初夏奇境」為主題，融合自然花海、互動藝術、靜動態演出與夜間光影體驗，打造6大特色展區，邀請市民走入蝴蝶公園的綠意中，展開一場如夢似幻的奇境之旅。

高灘處長黃裕斌表示，「2025新北河濱蝶戀季」以象徵城市與自然共生的「雙棲蝴蝶」為靈感，運用數萬盆蜜源花卉與灌木妝點，讓展區搖身一變成總面積約3100平方公尺的大型雙蝶花海景觀，成為新店溪畔旁最奇幻的地景。

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今年首度將台灣原生植物「冇（ㄇㄡˇ）骨消」搬入展區，象徵蝴蝶公園對在地生態的守護精神，搭配蜀葵、醉蝶花、大波斯菊、鼠尾草、情人菊、孔雀草、春不老、一串紅、紅毛莧、黃金金露花、單幹蕾絲金露花、麝香木、球型木麻黃、球型杜鵑花共15種蜜源花卉及常綠灌木，譜出一幅色彩繽紛又充滿生命力的自然美景。

「2025新北河濱蝶戀季」有別以往，從裝置藝術到表演內容皆呼應蝴蝶公園「共融、共榮」的理念，更是緊扣「初夏奇境」主題，打造人、自然與藝術共好的沉浸式奇境體驗。園區內設置兩大互動藝術裝置，〈如蝶翩翩〉由BERLIN DESIGN AWARDS 銀獎得主王宏亨與隈研吾設計比賽最優秀獎得主王品淮攜手打造，以布、木作、鐵件構成蝴蝶造型的裝置，展現蝶舞靈動之姿；〈幻影泡泡〉則透過多顆大型不倒翁球體結合拍打變色技術，營造如童話般奇幻的打卡熱點。

5月10至11日開幕週末更將迎來蝶戀音樂會，邀請人氣歌手魏如昀、電豎琴演奏家蘇珮卿與長笛創作者曹力文（長笛姊姊）輪番演出，隔日則由「因為手碟」、阿卡貝拉團體「SONAR聲吶」接力登台，帶來兩日連續不間斷的視聽饗宴。

「新北河濱蝶戀季・初夏奇境」有6大特色展區。（新北市高灘處提供）

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