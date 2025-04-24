沒人在家竟被送貨員連按密碼鎖定！網驚：快報警

1名網友近日分享，當日早上收到宅配貨品，孰料原下午2時許抽空觀看家中監視錄影畫面，驚訝發現該名送貨員在未接通電話和開門前，一度連續按5次密碼直至被鎖定。（圖擷自「匿名2公社」臉書社團）

2025/04/24 10:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近日分享，當日早上收到宅配貨品，孰料下午2時許抽空觀看家中監視錄影畫面，驚訝發現該名送貨員在未接通電話和開門前，一度連續按5次密碼鎖直至被鎖定，驚訝之餘致電質問該名外送員卻被掛電話，同時將此回報電商平台客服人員，無奈之下將此經過上傳至社群平台尋求建議，貼文曝光後引發許多網友討論。

這名網友22日於「匿名2公社」臉書社團發文，內容提及原PO日前透過MOMO購物網訂購寢具，送貨員在當日早上近9時許送達貨物，原以為事情告一段落，不過，原PO在當日下午2時許抽空觀看住所大門警示錄影畫面，驚訝發現該名外送員首次致電給原PO未接通後，外送員在8時57分左右竟連續按5次住所密碼失敗，直至被鎖定。

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原PO說，他看完監視器畫面直接致電給該名外送員，「此人有跟我核對地址，直至告知我看過錄影畫面後，被直接掛電話」，原PO不禁感到疑惑「『電鈴』上面有標示很清楚，就算第1次誤觸，也不可能連續5次」、「到底⋯？不解釋一下的？現在的送貨員都這樣的嗎？」

原PO後續補充，已將該名送貨員回報電商客服，待客服人員回覆。

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「會不會他以為是某個按鍵是電鈴」、「快報警」、「這要報警處理」、「太恐怖了吧」、「用送貨當掩護，確定沒人在家，就闖空門洗劫」。

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