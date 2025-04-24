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    走路去聽演唱會更「舒適」 高市左楠路人行道升級

    世運館旁的左楠路700米人行道完成升級。（工務局提供）

    世運館旁的左楠路700米人行道完成升級。（工務局提供）

    2025/04/24 09:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局道路養護工程處針對周邊世運館旁的左楠路分階段優化，先前已改善西側人行道（宏毅一路至後昌路），近期再完成該路段東側人行道（捷運世運站至後昌路），改善長度將近700公尺，步行到世運主場館將更順暢。

    道工處說明，世運主場館近年在國內演唱會場館的亮眼表現，讓高雄被譽為「演唱會之都」，為再強化演唱會人潮疏運效率，道工處進一步針對左楠路自捷運世運站至後昌路東側人行道優化，改善長度將近700公尺。

    改善內容除擴增人行道寬度、將原有老舊磚面換新為平坦耐久的優質美觀鋪面及增設無障礙設施，亦保留沿線既有大型樹木、設計植栽帶與車道分隔，後續將由公園處規劃補植，保障行人安全、美化街道景觀。

    道工處表示，左楠路人行環境改善後可擴大整體疏運動線，包含中油宏南社區行人通道、捷運世運站及油廠國小站，有效分散人潮減少擁擠，此外再銜接至後昌路人行道，建構出舒適便捷的綠廊轉乘路網，打造高效益的綠色新經濟模式。

    世運館旁的左楠路700米人行道完成升級。（工務局提供）

    世運館旁的左楠路700米人行道完成升級。（工務局提供）

    世運館旁的左楠路700米人行道完成升級。（工務局提供）

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