夭壽！神農獎張洲府的水蜜桃遭偷拔200顆 裝監視器誓抓賊

張洲府種植的水蜜桃適逢產期，卻被宵小盯上偷拔約200粒，讓他氣得痛罵夭壽。（張洲府提供）

2025/04/24 09:31

〔記者湯世名／彰化報導〕夭壽！彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府2年前將水蜜桃與鴛鴦梅嫁接栽種，別具風味，最近適逢產期，每棵果樹最多僅能長出20多粒，相當珍貴，不料昨天（23日）巡視園區時發現大量水蜜桃不翼而飛，田埂被丟棄大量的套袋，初估被偷拔約200粒，氣得裝監視器抓賊。

張洲府2年前將水蜜桃與鴛鴦梅配種，在園區種植300多棵果樹，讓其適合平地栽植，並將之命名為「豐香」水蜜桃，今年首度結果產出，果實最重可達6兩，平均甜度高達12度，堪稱高經濟價值作物，不僅具有特殊風味，且由於結果率低，平均每棵果樹僅能結果20多粒水蜜桃，甚為珍貴。

請繼續往下閱讀...

張洲府指出，昨天早上他到園區巡視，赫然發現田埂遺落大量的水蜜桃套袋，且幾乎都被撕破，經檢視果樹，每棵樹上的水蜜桃都有被偷拔，還有整棵果樹的水蜜桃都被拔光，掛在樹上的套袋也被撕破，實在很夭壽；粗估損失數萬元。

他說，水蜜桃很有可能是22日晚間被偷，由於園區沒有監視器，並未拍到宵小身影，他已決定加裝監視器來防賊，一旦宵小再來偷拔水蜜桃，他絕對不會姑息，一定會向警方報案。

張洲府栽種的水蜜桃適逢產期，卻被宵小盯上偷拔，損失慘重。（張洲府提供）

張洲府栽種的水蜜桃被宵小盯上偷拔，掛在果樹上的套袋都被撕破，水蜜桃不翼而飛。（張洲府提供）

張洲府栽種的水蜜桃被宵小盯上，掛在果樹上的套袋被撕破。（張洲府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法