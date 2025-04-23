高捷黃線Y16站寶業里滯洪池開挖站體前置作業 設站同步增滯洪量

市府將寶業里滯洪池1公尺高堤岸，改以鋼板樁維持原來高度及滯洪量。（記者陳文嬋攝）

2025/04/23 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄捷運黃線Y16站寶業里滯洪池進行開挖站體前置作業，暫以鋼板樁替代澄清路側1公尺高堤岸，維持原來高度及滯洪量，未來完工後不只設站，還增加滯洪池滯洪量，有助於地方觀光發展。

捷運黃線僅車站周邊明挖施工，其餘路段採取潛盾工法，首段進行鳳山區澄清路長3公里，施作正修科技大學Y5站到三多路Y18站，工程採取半半施工方式。

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其中，Y16車站已出動大型怪手進行開挖站體前置作業，將寶業里滯洪池近澄清路側1公尺高堤岸，改以鋼板樁維持原有高度，達到擋土擋水功能，工程不影響滯洪池，維持原滯洪量及功能。

市府說，少數車站周邊工程牴觸排水溝，會施作臨時排水路，維持原有排水功能與效能；未來Y16車站完工後，寶業里滯洪池將從原本斜坡式堤岸，變成垂直式堤岸，增加滯洪池滯洪量。

工程完成鋼板樁保護後，目前進行整地作業，後續將施作預壘樁，比地質改良更高級，增加地質穩定度，預計9月進行連續壁施作，東西側挪移半半施工，明年中開挖Y16車站。

市府也於澄清路沿線布設紐澤西護欄，除了部分路段進行樹木移植工程，僅剩光復路至中山西路段持續移植樹木，車站周邊澄清路也將打掉分隔島，規劃道路供車輛通行。

此外，現有人行道寬度2.5公尺，進行分區分段削減，將保留1.5公尺讓行人通行，1公尺作為道路供車輛通行，同樣採取半半施工、分段施作，保留民眾出入空間，不會影響民眾生活，預計今年10月底完成。

捷運黃線總經費1千多億元，全長近23公里，將設置1座高架車站、22座地下車站，預計2034年完工通車。

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