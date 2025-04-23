推動台灣減碳新里程碑 成大與SLB簽署戰略合作夥伴

成大工學院長詹錢登特聘教授（右）、SLB日韓台油田服務部門經理田村淳一（左）代表簽署合作備忘錄。（成大提供）

2025/04/23 23:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學工學院今（23）日與國際能源服務領導企業SLB（原名為 Schlumberger）簽署戰略合作夥伴關係，展開針對台灣減碳工程全面合作，未來在全球石油、地熱探勘等領域，為台灣打造更具永續發展潛力的未來。

成大表示，SLB在全球石油探勘、地熱勘探與二氧化碳封存等工程上，擁有相當豐富經驗及領先技術。此次與SLB的簽署，印證成大在研究能量與產業連結的深厚實力，雙方能夠結合各自強項，聯手推動減碳與綠色能源領域的技術升級。

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成大工學院與SLB未來聯手減碳工程具體合作項目，包括地質碳封存合作研發，建立安全、經濟且有效率的二氧化碳封存系統，共同推動地熱資源開發，促進台灣能源多元化與永續性。雙方將建立密切的產學合作管道，包括專題研究、實習課程與聯合論壇，以培養新世代的工程與研發人才，加速減碳技術的實際應用。

成大工學院院長詹錢登表示，成大與產業界一直以來都有深厚的合作基礎，這次與SLB 簽訂戰略合作夥伴備忘錄，象徵雙方在全球減碳趨勢下再度攜手，從學術與工程實務共同推動台灣能源轉型與減碳工程，對於台灣推動綠色經濟與落實淨零排放，具有重要里程碑意義。

成功大學工學院今日與國際能源服務領導企業 SLB合作簽署儀式。（成大提供）

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