南市今年查核光電案場200場 要求業者落實維運管理

南市地面型太陽光電案場查核，今年擴大為200場。（記者楊金城攝）

2025/04/23 22:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南市地面型太陽光電案場現有1347件，市府經發局已啟動查核作業，今年目標200場，希望綠能業者做好維運管理。

經發局副局長蕭富仁今天（23日）指出，經發局29日將在市府民治市政中心社會福利大樓舉辦說明會，向地面型光電業者說明查核作業，持續強化案場的監督管理機制，攜手綠電業者幫助台灣企業在全球的競爭力。

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台南市6年前啟動「陽光電城計畫」，太陽光電到上月底備案裝置容量達到4.82GW（48.2億瓦），預估每年可提供147.8萬戶家庭用電，遠高於台南現有的73萬戶家庭數，每年可減少二氧化碳排放量296萬公噸，成果亮眼；但常被光電爭議案打消光環。

經發局說，南市屋頂型光電案場現有1萬2072件，備案裝置容量2.07GW；複合式地面型光電（不含漁電共生）有1347件，裝置容量2.75GW。

經發局能源科說，自2023年迄今查核223件，發現一般缺失案場80件，命令限期改善後解除列管；查核發現重大缺失至今有59件，主要是現場配置和原興辦計畫不符，移請土地管制機關裁罰6萬至30萬元不等，並限期改善，再不改善則廢止計畫，已有1件被廢止計畫。

地面型太陽光電案場查核今年擴大為200場，說明會在協助業者了解缺失樣態，避免犯錯。

南市經發局副局長蕭富仁（右二）、能源科科長郭律呈（左二）說明地面型光電案場的查核作業。（記者楊金城攝）

南市地面型太陽光電案場查核，今年擴大為200場。（記者楊金城攝）

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