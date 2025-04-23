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    4月「雪」！彰市福田油桐花大開6成 步道如鋪白雪

    彰化市福田賞桐生態園區桐花已大開6成，預估本周末可望開到8成。 （米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花已大開6成，預估本周末可望開到8成。 （米諾斯提供）

    2025/04/23 22:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕4月桐花「雪」！彰化市福田賞桐生態園區桐花祭已盛大展開，原本八卦山不見「爆雪」，讓前往賞花的遊客只看到花苞，不過連日來天氣炎熱讓桐花開花加快，至今桐花已大開6成，步道滿地落花如鋪滿「白雪」，預估本周末可望開到8成，不過氣象報告降雨機率大，雨勢恐會打落花朵，因此遊客若要賞花可得把握這兩天。

    去年4月10日八卦山的油桐花就已大爆發，包括彰化市東外環道、福田賞桐生態園區，整座山頭都是雪白一片，有如下雪一般，異常浪漫；今年4月上旬八卦山區大部分卻都還是綠油油的，只有東外環道零星開花，芬園鄉挑水古道則有不少油桐花開花；前往福田社區賞花的遊客直呼「桐花好少」。

    所幸連日來高溫，讓油桐花開花速度加快，彰化市福田社區的油桐樹一棵棵油桐花爆開，到今天為止，油桐花大約已開6成，步道上還鋪滿白色的落花，猶如鋪上一層層的白雪，讓前往賞桐的遊客欣賞到浪漫的桐花落雪。

    攝影師米諾斯指出，由於連日高溫，預估本周末福田社區的油桐花，普遍可望開到8成，是桐花最美的時候；不過氣象報告指本周末恐會降雨，油桐花很怕下雨，一旦下雨很容易造成落花，因此民眾若想賞花，最好趁這兩天好天氣前往賞桐。

    彰化市福田賞桐生態園區桐花已大開6成，油桐花開滿枝頭。 （米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花已大開6成，油桐花開滿枝頭。 （米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花大開6成，步道滿地落花如鋪滿「白雪」。 （米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花大開6成，步道滿地落花如鋪滿「白雪」。 （米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花大開，步道滿地落花如鋪滿「白雪」。 （米諾斯提供）

    彰化市福田賞桐生態園區桐花大開，步道滿地落花如鋪滿「白雪」。 （米諾斯提供）

    天氣炎熱彰化市福田賞桐生態園區桐花加速開花，步道滿地落花如鋪滿「白雪」。 （圖由米諾斯提供）

    天氣炎熱彰化市福田賞桐生態園區桐花加速開花，步道滿地落花如鋪滿「白雪」。 （圖由米諾斯提供）

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