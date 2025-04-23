陽明交大也要播《國有器官》 5/1連播放2場

陽明交大也要播《國有器官》紀錄片了，5/1連播放2場。（照片取自陽明交大學生會交通分會粉專）

2025/04/23 22:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交大也要播放《國有器官》紀錄片了。由陽明交大學生會（交通分會）主辦的《國有器官》紀錄片，將在5月1日連播放2場，分傍晚場及晚上場，地點在光復校區人社二館FR326人文電影館，每場次限90人，採線上報名。第二場次也將邀請中國前瀋陽陸軍總院醫師鄭治線上與談，邀陽明交大師生共同來關注器官移植現況與問題。

陽明交大學生會在臉書粉專發文提到，器官移植不是罪惡，但是器官的來源與取得方式必須受到最嚴格的檢視，這不是道德問題，而是人性的問題。《國有器官》（英語：State Organs）是一部加拿大紀錄片。導演章勇進，主要描述中華人民共和國器官移植事件，拍攝期間長達7年。

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此部紀錄片拍攝的難度在於受害者全遭殺害，犯罪地在中國、現場又被徹底清理以致查證困難，幸有少數參與者願意挺身指證。這不只是器官買賣的問題，這是一場以國家之名行之的對人性的踐踏。《國有器官》不僅震撼全球醫學與法律界，也引起多國政府與人權組織的強烈關注。

此片獲2023年加拿大雄獅獎最佳導演、最佳音樂獎、2024年美國金勳章電影競賽獎、2024藝術電影精神獎、曼哈頓電影節最佳人權紀錄片獎等多項殊榮，並入圍蒙特婁獨立電影節和歐洲戲院電影節。

學生會提到，此片是首次在陽明交大辦理公開放映暨映後座談會，歡迎全校教職員生、校外人士一同觀影，揭開中國器官移植的神秘面紗。受限場地及空間，兩個場次均限制在90人，若報名人數踴躍，將視情況更改放映地點或加開場次。活動開始前30分鐘可報到入場並自由入座。可洽學生會（交通分會）：stu.nctu@gmail.com。

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