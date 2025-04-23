週三北部防強降雨晚起轉涼 南部高溫上看36度

週三水氣偏多，北部、東半部地區及馬祖降雨機率高，尤其北部可能有短延時強降雨。（資料照）

2025/04/23 21:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（24日）北部、東半部地區及馬祖降雨機率高，尤其北部可能有短延時強降雨；白天高溫中南部及台東30至33度，南部近山區有36度高溫發生，沒下雨時感受較悶熱。晚起東北季風增強，北台灣轉涼，低溫約22、23度。

中央氣象署預報，明天持續受到鋒面影響，水氣偏多，北部有局部有陣雨或雷雨出現，降雨間雖有空檔，不過雨勢來的快去得也快，而其他地區降雨較緩和，中部地區有零星短暫陣雨，而南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，提醒民眾外出建議都要攜帶雨具備用。

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氣溫方面，明天北部及宜、花高溫約26至27度，中南部及台東則可來到30至33度，南部近山區仍有36度高溫發生的機率，晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼，低溫稍下降22至23度，其他地區為23至25度。

天氣風險公司提醒，鋒面仍在台灣附近徘徊，但有逐漸減弱遠離的趨勢，預估中部以北地區上半天仍要留意降雨的影響，下半天以後整體雨勢會有機會進一步緩和；南部地區同樣影響有限，仍是以多雲天氣為主，局部地區也可能有陽光露臉機會。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣為「高量級」；嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「低量級」。

空氣品質方面，明天環境風場為東北風至偏東風，中部以北降雨機率上升，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉好，南部污染物仍稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面中南部及台東30至33度，南部近山區有36度高溫發生。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣為「高量級」；嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「低量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，明天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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