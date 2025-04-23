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    男生都不說心事？她曝與男友情緒處理差異 網：從小被教出來的

    網友發文分享，她習慣有話直說，遇到衝突會主動溝通，但男友則傾向壓抑情緒、獨自消化，示意圖。（情境照）

    網友發文分享，她習慣有話直說，遇到衝突會主動溝通，但男友則傾向壓抑情緒、獨自消化，示意圖。（情境照）

    2025/04/23 23:57

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕親密關係中，溝通方式的差異會影響相處氛圍。女網友發文說，她有話直說，遇到衝突會主動溝通，男友則傾向壓抑情緒、獨自消化。她好奇，多數男生是否都不習慣表達感受？其他網友認為，這種情況是因為社會長期教導「男兒有淚不輕彈」的觀念。

    網友在Dcard發文說，睡前和男友聊到彼此的溝通方式。當對方的言語或行為讓她感到受傷時，會直接溝通解決問題。然而，男友則傾向於自行消化情緒，不習慣主動表達感受。談話中，男友也坦承，過去兩人爭執時曾有兩次被她的話語刺傷，但他選擇不說，因為不希望干涉她的表達方式，選擇默默調適情緒。

    原PO提到，這樣的差異會讓兩人之間出現溝通落差。每當事情談完後，男友可能會突然變得情緒低落，卻不願意說出原因，導致氣氛變得沉悶。她理解每個人處理情緒的方式不同，但也擔心長期下來會影響兩人的關係。她最後發問，是否許多男生都不習慣向另一半表達內心感受？希望能找到讓對方更願意分享情緒的方法。

    文章曝光後，許多網友回應，「也不是每一個，但的確很多都是這樣」、「這是社會教給男性的生存方法」、「多數男性都是壓抑在自己的內心，需要一段期間獨自消化，這一部分是社會從小到大告知男性要堅強、不可以哭、要忍耐等等，導致自身感受與情緒不容易宣洩」。

    此外，有人提出建議，「要看妳的反應，如果妳能接住他的情緒，相信不會有人不願意講」、「這種情況，不要想著他可以改變，但可以嘗試建立願意聆聽和陪伴的心態跟他相處，看他慢慢會不會變比較不那麼抗拒溝通和說出心底話，而當他說內心想法的時候，要不加批判不反駁，代入對方，才能讓他放心說出內心想法」。

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