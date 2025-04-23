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    老鼠屎尿入侵國光實驗室？ 食藥署：疫苗沒事、4違規將開罰

    國光生技的實驗室傳出鼠患污染，引發疫苗安全疑慮，食藥署今（23日）緊急查廠，晚間說明結果，強調疫苗安全無虞，但查出4項違規，將依法開罰。示意圖與事件無關。（資料照）

    國光生技的實驗室傳出鼠患污染，引發疫苗安全疑慮，食藥署今（23日）緊急查廠，晚間說明結果，強調疫苗安全無虞，但查出4項違規，將依法開罰。示意圖與事件無關。（資料照）

    2025/04/23 19:40

    〔記者邱芷柔／台北報導〕供應公費流感疫苗的國光生技公司，驚爆實驗室疑遭老鼠屎尿與毛屑污染，震撼各界，也引發對疫苗品質的疑慮。衛福部食品藥物管理署今（23日）火速派員稽查，並於晚間公布結果，確認污染發生於研發實驗室（2樓），與疫苗生產與品管作業空間（地下1樓及1樓）有明確實體區隔，疫苗製程與品質無虞，不過，食藥署稽查過程中也發現4項缺失，除要求廠方在一週內完成改善報告，也將移送地方衛生局依法開罰。

    國光生技去年就曾因一劑流感疫苗變色，回收同批產品，雖後來確認為膠塞瑕疵，屬單一事件，但《鏡週刊》爆料指出，早在去年7月就有研發人員將120隻白老鼠違規留置實驗室3天，造成排泄污染，且後續未見懲處，引發外界對實驗室管理鬆散的質疑。衛福部長邱泰源今天上午在立法院受訪時強調，若查有違反國際製藥規範PIC/S GMP，最高可處200萬元罰鍰，將依法辦理，並儘速向社會交代。

    食藥署副署長王德原晚間說明，此次主要針對研發實驗室進行查核，經調閱作業流程、清潔消毒紀錄及訪談相關人員後，確認該實驗室與疫苗的生產、檢驗、儲存無關，且位置上有實體區隔，民眾無需擔心疫苗品質。

    不過，王德原也指出，雖然事發後廠方已進行清消，但整體管理仍存在問題，查出4項缺失，包括「實驗動物接收與管理流程不完善、研發部門環境消毒紀錄不完整、偏差事件紀錄不全、未依風險管理原則評估事件對全廠的影響」。

    王德原強調，國內藥廠皆須依循與國際接軌的 PIC/S GMP 規範，食藥署會持續進行定期與不定期稽查，此次查出的缺失已違反「藥事法」第57條規定，除現場要求廠方在一週內提交改善報告，後續會再赴廠確認改善狀況，相關違規事項也會交由地方衛生局依法開罰，可處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

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