屏東西區市場活化 在地人建議發展美食街或觀光夜市

屏東西區市場活化，自治會攤商提建議。（記者葉永騫攝）

2025/04/23 19:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東西區公有市場因為設計規劃與實際經營有落差，造成生意不如預期，不少攤商退出，管理人員與攤商開會研議如何改善，決定加強攤商的管理、爭取優惠租金及強化假日的市集規劃及招商，希望扭轉西區市場的劣勢。

屏東西區公有市場開幕後因油煙味、停車位等問題負評不斷，94攤變成50幾攤，市場自治會22日晚召開大會，研商未來的經營方向及相關的意見，有人建議可以朝美食街方向發展，也有人希望縣府能夠給予更多的優惠或者給予租金減免，更有人建議對攤商點名盡量要求到場，希望營造市場的整體性，而招商方面攤商也希望縣府全力招商，機器設備不足的部分應該加快速度處理，停車場的改善也要快完成。

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不過攤商也坦承，鄰近西市場的黃昏市場與建國市場等傳統市場，東西賣的便宜種類又多，西市場要競爭很吃虧，可以考量朝美食街方向發展，與傳統市場有所區隔，而自治會在研論後也會將相關的意見提交給縣府研議。

前往現場參與的縣議員蔣月惠認為，西區市場的位置良好，又有冷氣，可以考量轉型為觀光夜市，或許可以成為特色的商場，吸引更多人來消費，突破現在的困境。

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