台中太平200戶社區無自來水 5月底前申請全額補助管線外線

太平區永隆里「時代花園城社區」居民無自來水可用，何欣純立委（左3）邀請自來水公司向民眾說明申裝程序。（何欣純提供）

2025/04/23 19:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區永隆里七星路、光興路一帶200多戶「時代花園城社區」居民長期使用地下水，沒有自來水，立委何欣純協助向自來水公司爭取，近日邀集自來水公司說明如何申請自來水接管，以及政府補助措施，水公司說，5月底前提出申請將可全額補助管線外線工料費用，請民眾趕緊申請。

何欣純說，自來水水質相較地下水穩定可靠，不過光興路一帶200多戶的「時代花園城」居民，卻長期使用地下水，為提升自來水普及率，穩定民生用水及安全，協助爭取由自來水公司裝設自來水。

請繼續往下閱讀...

市府經發局副局長李逸安說，永隆里七星路、光興路一帶目前還有100多戶未申請自來水，已有60多戶目前申請中，依照自來水用戶設備外線補助辦法，普及率未達7成區域，補助經費由中央主管機關及直轄市主管機關分別編列，今年度整體經費約2千餘萬，中央補助佔比超過60％，目前補助額度上還有空間，盼太平區永隆里民眾利用機會申請外管工料費補助，可全額補助，將台中市整體自來水普及率再往上拉。

自來水公司說，施工時間不會很久，因為主要道路已埋設幹管，剩下用戶外線接管工序，歡迎民眾進行申請。

何欣純說，新申請自來水接管未來有路修工程會影響民眾出入，建議七星路、光興路530巷、556 巷以街廓範圍統一施工，降低出入交通衝擊不便，也提醒自來水公司提前1週告知施工時間，讓里長和鄰長可以進行宣導。#

太平區永隆里「時代花園城社區」居民無自來水可用，何欣純立委邀請自來水公司、市府經發局向民眾說明申裝程序。（何欣純提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法